“Se la Juve lo cede…”: si infiamma il mercato, trema la Serie A

Il giornalista ha le idee chiare sull’attaccante bianconero, ecco quello che deve fare secondo lui.

La Juventus sta attraversando una stagione complessa. Dal punto di vista societario è stata travolta dalle inchieste sulle plusvalenze e sugli stipendi.

Le inchieste, che hanno portato alla penalizzazione di quindici punti in classifica, hanno cambiato il corso della stagione bianconera.

Attualmente la Juventus si trova al settimo posto in campionato dietro l’Atalanta. Sono 4 i punti di distacco dai bergamaschi e, quindi, da un posto in Europa.

Il 19 aprile il Collegio di Garanzia deciderà se confermare la sanzione o restituire i quindi punti alla Juve. Un decisione senza dubbio fondamentale per le sorti degli uomini di Max Allegri, che volerebbero al secondo posto in solitaria scavalcando anche la Lazio.

Anche sul fronte mercato la Juventus è al lavoro, sia sui rinnovi che sulle cessioni.

Uno dei giocatori messi in discussione questa stagione è Dusan Vlahovic, bomber serbo acquistato l’anno scorso. Il suo rendimento è calato, complice anche un infortunio.

Vlahovic, le parole del giornalista

Il giornalista Fabrizio Biasin è intervenuto ai microfoni di TvPlay, dove ha parlato anche del futuro dell’attaccate bianconero.

“Ha 22 anni, per me può fare ancora tantissimo. La sua stagione non è stata positiva ma attenzione a sparare sentenze su di lui. La responsabilità è di certo sua, non dell’allenatore. Il calciatore è tenuto comunque a cercare di adattarsi, anche se non si trova bene con un allenatore. Sicuramente deve trovare una pace mentale, ma se la Juve decidesse di venderlo troverebbe tante squadre ad accoglierlo. L’Inter provò a prenderlo quando se ne andò Lukaku due anni fa, ma la Fiorentina aveva richieste alte”, ha dichiarato Biasin.

“Io lo reputo all’altezza, ricordiamoci che quando va in nazionale fa gol. Secondo me deve, come fece Morata, capire come venirsi incontro con Allegri, deve fidarsi di lui. Quando i giocatori si affidano ad Allegri poi emergono”, ha concluso.

Il giornalista ha, quindi, le idee chiare sull’attaccante bianconero. Resta solo da capire il suo futuro, anche in attesa del finale di stagione.