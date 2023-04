Tenerife, Josè Leòn trascina gli spagnoli: grandi numeri per il difensore

Il campionato di Segunda Division è sempre più nel vivo. Nel Tenerife un esperto calciatore si sta mettendo in mostra.

La seconda divisione spagnola è sempre più nel vivo e mancano ormai sette giornate al termine del campionato regolare. Una stagione altalenante per il Tenerife che al momento si trova in una situazione di stallo in campionato. La zona Playoff è distante, ma allo stesso tempo il club iberico ha un ottimo vantaggio rispetto alle candidate alla zona retrocessione.

Tra i protagonisti di quest’annata del club isolano c’è senza dubbio l’esperto difensore Josè Leòn, ventottenne autentico leader difensivo del club. Nonostante un infortunio (tutt’altro che lieve) Leòn è tornato alla grande ed i suoi numeri lo innalzano tra i migliori della Lega. Numeri che lo inserirebbero tra i primi anche nella Liga, la prima divisione del campionato spagnolo.

Secondo quanto riporta la società di consulenza Driblab il calciatore ha un’ottima media di contrasti vinti, passaggi lunghi e recuperi ed è tra i migliori del suo campionato, meglio di calciatori spagnoli del calibro di Curbelo, Aitor Cordoba e Sergio Postigo. Il tecnico del club Luis Angel Ramis lo utilizzò spesso nella scorsa stagione e Leon fu addirittura il calciatore di movimento con più minuti disputati, ovvero 3006 minuti.

Tenerife, Josè Leòn garantisce ottimi numeri

Il giocatore madrileno è presente da due anni nel club spagnolo ed ha subito avuto un ruolo molto importante. Ha una media di contrasti vinti addirittura di 3.7 a partita, numeri impressionati e che lo contraddistinguono come un calciatore di categoria anche superiore. In questa stagione Ramis ha sempre fatto affidamento sul calciatore, che, ha collezionato già 1698 minuti.

Il numero 4 del Tenerife ha regalato prestazioni di ottimo livello e, tornato dopo l’infortunio, sta garantendo grossi numeri e grandi prestazioni al suo club. Una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque e il club isolano sembra aver acquisito un buon vantaggio sulle rivali per una salvezza che ora sembra davvero ad un passo.