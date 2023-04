Juve-Frattesi, spunta il retroscena di Allegri: “Andai a Monza…”

La Juventus, dopo la vittoria all’andata dei quarti d’Europa League, si prepara ad affrontare il Sassuolo in Serie A: le parole di Allegri.

La Juventus non ha brillato contro lo Sporting Lisbona in Europa League. Ma in casa all’Allianz Stadium nella gara di andata dei quarti era fondamentale vincere e Federico Gatti ha segnato un gol importantissimo. La Vecchia Signora, allora, si sta preparando per scendere in campo contro il Sassuolo in Serie A. Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa.

In conferenza, alla vigilia del match con il Sassuolo, Massimiliano Allegri afferma: “Abbiamo due trasferte fuori, Sassuolo e Lazio fuori, poi Napoli in casa e Bologna fuori. Poi due partite importanti delle coppe. Domani affrontiamo una squadra tosta. Abbiamo l’Atalanta a 4 punti, sulla classifica che viene scritta al netto dei 15 punti”.

“Dall’altra parte -ha aggiunto il mister bianconero in conferenza stampa – ieri la Lazio vincendo ci ha superato nella classifica di campo quindi dobbiamo tornare alla vittoria per riprenderci il secondo posto”. Massimiliano Allegri, in attesa della sentenza sui 15 punti di penalizzazione, non cambia idea e ribadisce il secondo posto. Poi il suo discorso prosegue con un riferimento in particolare.

Juventus, alla vigilia del match con il Sassuolo parla Allegri: il riferimento va anche a Frattesi

Massimiliano Allegri, in conferenza, ha dichiarato: “Frattesi è un giocatore del Sassuolo quindi non vorrei dare dei giudizi. Mi ricordo che andai a Monza a vedere una partita forse di B e dissi a Galliani: ‘Ma quello chi è?’. Questo ragazzotto che correva per il campo, si vedeva che aveva buone qualità. Il Sassuolo è tecnicamente molto forte, è in ottima condizione”.

“A Verona – ha continuato – ha perso perché il calcio l’ha inventato il diavolo, avevano vinto la partita, era chiusa e l’hanno persa in maniera inspiegabile. Non cambia il fatto che siano in una buona condizione. Domani noi bisogna comunque tornare alla vittoria perché a Roma abbiamo perso”.

In conclusione: “Quest’anno abbiamo un altro obiettivo che è migliorare la classifica dell’anno scorso in termini di posizione. Momentaneamente l’abbiamo migliorata ma ci sono 27 punti a disposizione e il cammino è ancora lungo. Su questo gli obiettivi sono chiari