Materazzi avverte Skriniar: “Vedi cosa è successo a Messi al PSG…”

Marco Materazzi senza filtri sul passaggio di Milan Skriniar dall’Inter al PSG. Il suo avvertimento per il centrale slovacco è a dir poco chiarissimo.

Un passaggio che ha fatto discutere, senza se e senza ma. Nel giro di pochi mesi, Milan Skriniar è stato travolto dalle montagne russe di casa Inter. Prima messo sul mercato in estate, poi promosso capitano dopo la permanenza e ancora addio a zero con la scadenza del contratto al prossimo 30 giugno. Una serie infinita di colpi di scena e di controversie, ma che ora vedranno lo slovacco ripartire lontano da Milano e avventurarsi in un nuovo capitolo della sua carriera.

Nuovo capitolo che ha i contorni della Tour Eiffel. L’ex centrale della Sampdoria ripartirà dal Paris Saint-Germain, dove si unirà ad un top club che di top, però, negli ultimi anni ha avuto soltanto le spese fatte sul mercato. I francesi sono ben lontani dal dominare anche in Champions League, nonostante le continue rivoluzioni e i grandi nomi in organico. E poi, l’umoralità della piazza parigina colpisce più di qualsiasi cosa. E colpisce persino un navigato come Marco Materazzi, che a suo modo ha voluto avvertire Skriniar sul suo nuovo percorso.

Materazzi senza filtri su Skriniar: “Non lamentarti se al PSG non verrai amato”

Come sempre, l’ex centrale dell’Inter non è mai banale e ai microfoni di ‘Canal+’ è stato chiaro sul passaggio dello slovacco al Paris Saint-Germain: “Io al suo posto sarei rimasto a Milano, in nerazzurro… Gliel’ho detto anche pubblicamente”.

Un avvertimento che Marco Materazzi rivela così, senza troppi filtri sulla decisione di Skriniar: “Gli ho detto di ricordarsi quanto lo amassero i tifosi dell’Inter. Non so se sarà amato così anche a Parigi, glielo auguro. Ma gli ho detto anche: non lamentarti se al PSG, poi, non verrai amato come succedeva a Milano… Vedi cosa è successo con Messi quest’anno. E’ stato contestato, non viene amato e appoggiato come ai tempi del Barcellona. E stiamo parlando di uno dei migliori calciatori della storia”.