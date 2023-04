Milan, due colpi per Maldini per allungare la panchina

Il Milan vuole rinforzare la rosa, allungando la panchina con due nuovi colpi per Paolo Maldini: tutti i dettagli

La stagione del Milan fino a questo momento è stata ricca di alti e bassi. I rossoneri stanno preparando la sfida al Napoli, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. L’obiettivo è arrivare tra le prime quattro d’Europa, con il possibile derby con l’Inter che sarebbe qualcosa di storico ed evocherebbe dolci ricordi. Ma Maldini e Massara pensano anche al futuro per rinforzare la rosa di Stefano Pioli, dopo un mercato estivo che col senno del poi ha lasciato molto a desiderare.

I vari De Ketelaere e Origi non hanno fornito prestazioni all’altezza e infatti sono finiti quasi sempre in panchina. Nei match che contano di più, Pioli li ha tenuti fuori e questo è un aspetto da non sottovalutare per il prossimo mercato. Perché per il belga la spesa è stata enorme e sarà aspettato, mentre per il centravanti le cose stanno diversamente. Il Milan, infatti, vuole acquistare Victor Boniface dall’Union Saint Gilloise, tra l’altro connazionale di Victor Osimhen.

Milan, Parisi e Boniface sono i prossimi obiettivi

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il Milan ha individuato in Fabiano Parisi e Victor Boniface i prossimi obiettivi per il mercato. Maldini vuole acquistare un vice Theo Hernandez e un vice Giroud all’altezza, in grado di allungare quella panchina che quest’anno è stato il tallone d’Achille dei rossoneri. L’Empoli per il proprio terzino fa una valutazione di 15 milioni di euro, al momento ritenuta eccessiva dal club rossonero. Mentre sul centravanti nigeriano diversi club europei hanno mostrato apprezzamenti.

Sarà molto interessante capire come si muoverà il Milan e anche quale coppa europea giocherà. Perché se il cammino in Champions fin qui è stato soddisfacente, non si può dire la stessa cosa del campionato. La corsa ai primi quattro posti è super agguerrita, c’è l’Inter che nonostante la crisi vuole arrivarci, e anche e due romane molto ben piazzate in classifica. Insomma, saranno otto giornate di alto livello.