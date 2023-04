Napoli-Milan, Spalletti: “Osimhen dà entusiasmo, tifo fondamentale. La formazione contro i rossoneri…”

Il tecnico del Napoli ha parlato ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ alla vigilia della partita di Champions contro il Milan

Il confronto tra Napoli e Milan sarà il terzo nello spazio di poche settimane. Finora i rossoneri si sono imposti in due circostanze. Al Maradona, in campionato, hanno addirittura dilagato, chiudendo con il punteggio di 4-0. A San Siro, poi, cinque giorni fa è arrivato il successo di misura firmato da Bennacer.

Il Napoli, capolista indiscussa del campionato, vuole ora riscattarsi nel match di domani sera. Gli azzurri, che si erano imposti nella gara d’andata di Serie A, avranno un arma in più per tentare di ribaltare la contesa, Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano tornerà al suo posto. Sulla sua presenza e su molto altro ha parlato Spalletti a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’.

Napoli-Milan, Spalletti: “Abbiamo ritrovato i nostri tifosi, ora diventa tutto più facile per noi. Osimhen si fa sentire”

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ alla vigilia della partita con il Milan. L’allenatore ha però prima parlato del match con il Verona: “Mi aspettavo una gara così difficile, saremmo dovuti essere maggiormente lucidi. In fase di non possesso non siamo riusciti a trovare spazi. Loro sono abituati a fare questo tipo di partite e sono stati avvantaggiati dalla nostra mancanza di lucidità”.

Il Napoli finora ha ottenuto più punti in trasferta: “L’atteggiamento degli avversari determina le partite. Al Maradona vengono per il pari, restano più chiuse e più basse e per noi diventa tutto più complicato”, ha spiegato Spalletti.

Il Maradona si stringerà intorno agli azzurri per spingerli verso un risultato positivo: “Sono felicissimo per il riavvicinamento. Merito di De Laurentiis. Il tifo per noi è fondamentale. Privare i nostri calciatori dell’affetto e dell’amore dei tifosi era ingiusto. Ora diventa tutto più facile per noi”.

Con l’Hellas si è rivisto Osimhen: “Ha dato entusiasmo e ha mostrato di essere subito in partita. Gli servivano 25’ di rodaggio per essere pronto per martedì”. E sulla formazione da opporre al Milan: “Più o meno ho in mente la formazione ma vedremo pure come risponderanno i calciatori negli allenamenti”, ha detto infine.