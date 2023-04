Napoli-Milan a New York: sale la febbre Champions nella ‘Grande Mela’

Stasera andrà in scena la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan. In uno stadio Maradona sold out, gli azzurri di Luciano Spalletti sono chiamati a ribaltare l’1-0 dell’andata per portare a casa una storica qualificazione alla semifinale.

Nonostante le pesanti assenze di Kim e Anguissa, il recupero di Osimhen ha acceso le speranze nei napoletani che oggi sono pronti a vivere una partita dal clima diverso.

La pace tra De Laurentiis e gli ultras azzurri han disteso il clima, riunendo i tifosi napoletani e garantendo uno stadio gremito. Tra sold out e record d’incassi, il Maradona oggi sarà il dodicesimo uomo in campo. Reduci entrambe da un pareggio in campionato, contro Verona e Bologna, Napoli e Milan cercano il passaggio del turno. Il Napoli per coronare una stagione straordinaria, il Milan per sistemare un campionato al di sotto delle aspettative.

Napoli-Milan vola negli Stati Uniti: anche a New York sale la febbre partita

Il match di Champions League tra Napoli e Milan è attesissimo perfino negli Stati Uniti. In particolare la città di New York è pronta a vivere la partita più attesa degli ultimi anni. I tifosi newyorkesi del Napoli si sono, infatti, dati appuntamento nel ristorante “Ribalta”. Il noto ristorante della Grande Mela, infatti, così come lo stadio Maradona, registrerà il tutto esaurito questa sera.

Rosario Procino, titolare del ristorante e Presidente del Napoli Club NYC, ha dichiarato entusiasta “Abbiamo messo anche dei maxischermi sulla strada, aspettiamo circa 150-200 persone all’interno. faremo anche un collegamento con la CBS. Speriamo in una bella giornata e che il cielo di New York si dipinga di azzurro!”.

Anche il Presidente dell’Ac Milan Club NYC Franco Zagari, accogliendo la sfida dei rivali partenopei, ha dato appuntamento ai tifosi rossoneri nel celebre bar “Football Factory”, solitamente occupato dai tifosi milanisti con bandiere e magliette rossonere.

Nemmeno gli Stati Uniti possono, quindi, rimanere indifferenti di fronte al derby italiano di Champions League. Una partita che sancisce l’importanza del calcio italiano e della Serie A che, in questo modo, torna a prendersi i palcoscenici del Mondo.