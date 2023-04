Napoli-Milan, Pioli netto: “Ci davano sfavoriti ma abbiamo meritato la qualificazione”

Il tecnico del Milan ricorda i pronostici di poche settimane fa, orgoglio pure per Giroud che ha raccontato un retroscena avvenuto durante il match

Con un pareggio e una vittoria, il Milan ha conquistato un posto nella semifinale di Champions League. I rossoneri hanno ottenuto il pass tra le prime quattro con una vittoria ed un pari contro il Napoli, destinata a soffiargli lo scudetto sul petto.

Come vendetta, quella della squadra di Stefano Pioli non passerà certamente inosservata. Nel momento topico della stagione, tuttavia, i rossoneri hanno ottenuto due vittorie ed un pari contro gli uomini di Spalletti tra Champions e Serie A.

Milan, Stefano Pioli si leva un sassolino dalla scarpa: “Ci davano tutti per sfavoriti ma abbiamo meritato di passare il turno”

Pioli riannoda il nastro e riparte dalla sua prima in Europa con il Milan per raccontare la prodezza della sua squadra, tra le prime quattro in Champions League dopo la qualificazione ai danni del Napoli: “Ricordiamo benissimo la gara di Rio Ave dove è cominciato il nostro percorso europeo. Ci davano tutti sfavoriti, il Napoli ha giocato una buona gara ma noi abbiamo meritato di passare il turno. Siamo in semifinale di Champions, abbiamo fatto tanto e non vogliamo fermarci. Il vantaggio dell’andata ci ha aiutato in un certo senso e frenato nell’altro. Siamo rimasti più bassi per Osimhen, un calciatore devastante. Nel secondo tempo potevamo palleggiare meglio, ma la squadra tanti di noi non avevano alcuna esperienza e quindi va bene così”

Euforico Giroud, che ha raccontato pure un episodio avvenuto in campo: “Ero frustrato per il rigore sbagliato. Non mi capitava da tantissimi anni. Ci tenevo tanto, ho avuto il merito di restare in partita. Poco dopo Meret mi ha fermato pure con i piedi ma neppure lì mi sono arreso e ho sfruttato una grandissima giocata di Leao, che mi ha dato un pallone semplice. Si è avvicinato a me per lustrarmi lo scarpino ma gli ho detto che avrei dovuto farlo io a lui. Ha fatto tutto lui, ho dovuto appoggiare soltanto il pallone in rete”.

L’attaccante francese si è poi espresso sulle possibilità di vittorie della Champions da parte del Milan: “Abbiamo compiuto una grande impresa e lo abbiamo fatto sfoggiando un grande spirito di squadra e le nostre qualità. Ora possiamo sognare. Vincere la Champions è molto speciale, ci sono squadre fortissime in gioco. Adesso pensiamo a festeggiare e al campionato, poi vedremo. Dobbiamo restare sereni e calmi, non è semplice”.

E su un ipotetico derby con l’Inter in semifinale: “Mi piacerebbe mandare Milano on fire in un derby ma dobbiamo aspettare. Non è detta l’ultima parola. Il Benfica ha ancora una partita per ribaltare tutto. Dobbiamo aspettare per capire come andrà”.