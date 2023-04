Napoli-Milan, Spalletti sentenzia: “Il rigore su Lozano è netto, non prende mai palla…”

Tanta delusione in casa Napoli dopo l’eliminazione contro il Milan. Gli azzurri pareggiano, ma vedono sfumare un obiettivo stagionale.

Tanto rammarico in casa Napoli dopo una stagione straordinaria. Gli azzurri sono ad un passo dallo scudetto in campionato, ma vedono spegnersi in anticipo i sogni di Champions con l’avventura europea che termina ai Quarti di finale. Nel post partita il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Canale 5 e ha parlato di tanti temi.

Dall’analisi del match alle proteste per il rigore e da qui Spalletti è apparso abbastanza netto, ecco le sue parole: “Arbitraggio Marciniak? All’andata tutti hanno contestato il tecnico, poi stasera c’era un rigore netto su Lozano, gli gira la caviglia e non prende mai palla. Ci sono varie angolazioni, lui gli gira il piede ed è rigore nettissimo che non si può non vedere al Var”.

Il tecnico analizza il match e conferma che può solo fare i complimenti ai suoi uomini, la squadra ha giocato bene e diversi episodi hanno cambiato il match. Parole importanti con il tecnico amareggiato per una serata che poteva fare la storia di questo sport.

Napoli-Milan, l’analisi del match di Spalletti

Il tecnico del club partenopeo ha proseguito ed ha spiegato: “Facciamo i complimenti al Milan, oltre che ai nostri, perchè hanno capitalizzato al meglio tutte le occasioni a disposizione. Siamo arrivati a questo doppio confronto scarichi e con il fiato corto, soprattutto dopo il turno della Nazionale. Inoltre Osimhen è stato 20 giorni fermo e non era nella migliore condizione”.

Il club rossonero avanza ora in Champions League, il sogno degli azzurri si spegne ai Quarti di finale, ma ora c’è un finale di stagione tutto da giocare. Il terzo titolo è ad un passo e la squadra deve esultare per una stagione a dir poco straordinaria.