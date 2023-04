Cassano bacchetta il big del Napoli: “A Spalletti ne serve un altro…”

Il Napoli riflette dopo l’eliminazione in Champions League. Un azzurro, in particolare, è finito nel mirino di Cassano.

Da una parte la gloria e la possibilità di continuare a sognare ad occhi aperti la conquista della Coppa già prestigiosa. Dall’altra, la delusione per un’eliminazione inattesa quanto dolorosa. Risveglio diametralmente opposto per il Milan ed il Napoli con quest’ultimo che, nella giornata odierna, rifletterà sugli errori commessi nel doppio confronto in Champions League con i Campioni d’Italia.

Il centrocampo e la difesa, ad esempio, sono apparsi fin troppo perforabili in occasione della discesa di Rafael Leao che ha portato alla rete di Olivier Giroud. Il portoghese, dopo aver rubato palla ad un poco concentrato Tanguy Ndombele, si è involato sulla fascia sinistra saltando prima Giovanni Di Lorenzo ed eludendo poi l’intervento in chiusura di Amir Rrahmani. Un’azione travolgente che, di fatto, ha spezzato l’equilibro del match ed indirizzato la qualificazione verso i rossoneri.

Proprio l’ex Verona, saltato in maniera netta dall’esterno lusitano, è finito nel mirino di Antonio Cassano nel corso dell’ultima puntata della ‘BoboTv’. L’ex calciatore, in particolare, ha puntato il dito nei confronti del difensore centrale attaccandolo direttamente: “Rrahmani sul gol perché non fa fallo? Appena Leao prende palla non deve farlo girare”. In seguito, l’opinionista ha lanciato un particolare invito di mercato alla società presieduta da Aurelio De Laurentiis.

Napoli-Milan, Cassano attacca Rrahmani

“Complimenti al Napoli per il cammino fatto, ma per fare uno step in più deve prendere un altro centrale di un certo livello” le parole pronunciate da Cassano. Nonostante le critiche, però, il matrimonio tra Rrahmani ed il club è destinato a durare a lungo. La trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 si è infatti conclusa in maniera positiva ed ormai si attende soltanto l’annuncio ufficiale.

Il kosovaro firmerà fino al 2027 e passerà dall’attuale ingaggio da 1.8 milioni a quota 2.5 milioni netti all’anno. Un premio che il club ha voluto fare al calciatore, alla luce dell’importante stagione fin qui condotta. Un errore, per quanto grave, ci può stare. La stima nei confronti di Rrahmani resta immutata ed anche nella prossima stagione continuerà ad essere uno dei baluardi difensivi del Napoli. Le critiche di Cassano sono destinate a svanire presto. Il Napoli punterà ancora forte su Rrahmani.