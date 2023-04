“-15 annullato e solo multa per manovre stipendi”: Juventus, lo scenario di Damascelli

La Juventus giocherà questa sera il ritorno di Europa League contro lo Sporting, ma ci sono delle novità sui casi stipendi e plusvalenze.

Dopo la brutta sconfitta rimediata domenica scorsa al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Alessio Dionisi, la Juventus ha l’occasione di potersi rifare. La squadra guidata da Massimiliano Allegri, infatti, sfiderà nel match di ritorno del quarto di finale di Europa League lo Sporting Lisbona.

I bianconeri, visto il successo per 1-0 ottenuto una settimana fa all’Allianz Stadium, hanno di fatto l’occasione di poter raggiungere le semifinali della seconda competizione europea per club. Tuttavia, i bianconeri dovranno stare molto attenti agli attacchi dello Sporting Lisbona, il quale ha dimostrato già nella gara di andata di poter far male seriamente alla Juventus di Massimiliano Allegri.

Ma per l’intero mondo bianconero (nero) già ieri è stata una giornata imporntate, visto che c’è stata l’udienza al Collegio di Garanzia del Coni sulla penalizzazione di 15 punti inflitta al team di Massimiliano Allegri per il caso plusvalenze. Proprio su questa possibile sentenza bisogna registrare uno scenario che sta facendo discutere.

Sentenza Juventus, lo scenario di Damascelli: “-15 annullato solo una multa di 24 milioni di euro per la manovra stipendi”

Il giornalista Tony Damascelli, tramite il suo editoriale scritto per ‘Il Giornale’, ha infatti commentato così le vicende extracalcistiche della ‘Vecchia Signora’: “Sentenza Juventus, voci di corridoio fanno trapelare la possibilità che il Collegio di Garanzia del Coni possa annullare la penalizzazione di 15 punti e che il filone stipendi e partnership si chiuda con una multa di 24 milioni di euro”.

Se davvero fosse così, almeno dal punto vista sportivo, per la Juventus sarebbe una manna dal cielo. Il team bianconero sarebbe di fatto tra le prime quattro posizioni, avvicinandosi moltissimo alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Per la ‘Vecchia Signora’ è infatti fondamentale partecipare alla massima competizione europea per club sia dal punto di vista sportivo che economico.