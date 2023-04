Juve, rabbia Allegri dopo il ko: “Ora bisogna solo stare zitti e lavorare”

Seconda sconfitta consecutiva per la Juve di Allegri. Il club bianconero perde anche il ‘secondo posto virtuale’ in campo.

Brutta sconfitta per la Juventus di Massimiliano Allegri, secondo ko consecutivo in pochi giorni, dopo la sconfitta contro la Lazio. Il club bianconero cede per 1 a 0 al Sassuolo di Dionisi, che, orfano di Dionisi, conquista la vittoria grazie a una rete nella ripresa di Gregoire Defrel.

Una Juve opaca e abbastanza spenta, povera di contenuti e con un vero e proprio caso Vlahovic. Il serbo resta in campo per 90 minuti, ma ancora una volta senza segnare. Il giocatore è una delle delusioni stagionali, e la Juve è alle prese con un serio problema. Ko negativo per la Juve che non recupera terreno dalle milanesi, non approfitta degli stop di Inter e Milan.

Nel post partita il tecnico bianconero Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN ed ha commentato la sfida e la seconda sconfitta. Ecco le sue parole: “Nessun tiro nel primo tempo? Sicuramente è una cosa che dobbiamo migliorare, per 60 minuti non abbiamo fatto bene e poi dopo abbiamo reagito. Avevamo la possibilità di andare a +9 sul Milan e +11 sull’Inter, e invece non ne abbiamo approfittato. Ora abbiamo Lisbona, il Napoli e la Coppa Italia, occorre assolutamente reagire”.

Juve, Allegri e il pensiero sulle Coppe

La Juve, nelle prossime settimane, avrà molti impegni in Coppa Italia ed Europa League e Allegri ha spiegato: “No, noi dovevamo concentrarci sul campionato e poi giovedi c’è la coppa. Abbiamo tanti calciatori che devono riprendere condizione, da Chiesa a Pogba ed anche altri calciatori. Certo, questo non deve essere un alibi o una scusante, dobbiamo fare meglio”. Proprio su Chiesa Allegri ha chiarito: “Ha giocato 90 minuti nell’ultimo match, ma ora non poteva partire titolare. Pogba invece è ancora indietro di condizione, oggi è entrato abbastanza bene”. Il tecnico ha poi concluso:

“In questo momento bisogna solo stare zitti, cercare di lavorare e tirare fuori le energie. Adesso dobbiamo superare il turno con lo Sporting Lisbona e solo poi penseremo alla sfida di campionato con il Napoli”.