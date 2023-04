Inter, pioggia di milioni in arrivo: una notizia fa esultare i tifosi

L’Inter rischia seriamente di restare fuori dalla prossima Champions League, se non peggio. Eppure ci sono buone notizie a livello economico.

Qualche buona notizia, per l’Inter, in questo momento può fare senza dubbio comodo. Il club nerazzurro non aveva ancora finito di festeggiare per il raggiungimento della semifinale di Champions League, che poco fa è arrivato il colpo. Il verdetto sul processo Juventus complica ancora di più la corsa dei ragazzi di Simone Inzaghi in classifica, allontanandoli ulteriormente dal quarto posto. Ma forse, in tutto questo, qualcosa di positivo c’è.

Con la restituzione dei 15 punti alla Juventus per il caso plusvalenze, l’Inter precipita addirittura al sesto posto in classifica in Serie A. Una posizione abbastanza preoccupante, perché il quarto posto, che varrebbe la qualificazione alla prossima Champions League, è occupato dalla Roma, a +5 sui nerazzurri. Per contro, l’Atalanta settima ha solo 2 punti di ritardo: se l’Inter dovesse venire scavalcata dagli uomini di Gasperini, l’anno prossimo non giocherebbe in nessuna competizione europea.

Questo, ovviamente, a patto di non compiere una vera e propria impresa, vincendo la Champions League quest’anno. Si sa ormai da tempo che, non qualificandosi in coppa l’anno prossimo, il club di Suning dovrebbe rinunciare a un bel po’ di soldi. Ciò significa complicare di molto la situazione economica attuale, già delicata, ed essere costretti a cedere un big in estate. Ma in realtà l’Inter può fare affidamento su una sorta di piano B.

Inter, fuori dalla Champions ma felice: ecco perché

Sul suo sito, la ‘Gazzetta dello Sport’ ha chiarito che la qualificazione alla semifinale di Champions League potrebbe mettere al sicuro le casse interiste senza sacrifici sul mercato. L’eliminazione del Benfica vale un premio UEFA da 12,5 milioni di euro, a cui si sommano 8,5-9 milioni di incasso previsto per il derby in semifinale. A questa cifra si aggiunge poi l’aumento del market pool per il percorso nella competizione.

In definitiva, il conto totale arriva a circa 25 milioni di euro. Un buon gruzzolo, che unitamente agli introiti della cessione di qualche giovane garantirebbero all’Inter abbastanza introiti da potersi evitare di cedere un big. Il che però non cambia gli obiettivi di questa stagione: restare fuori dalla prossima Champions League, se non addirittura da tutte le coppe internazionali, sarebbe catastrofico. Il club di Suning, a questo punto, dovrà iniziare a studiare una soluzione.