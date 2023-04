Mercato Napoli, Giuntoli chiude l’accordo: a breve la firma col big

Il Napoli pronto a scuotersi subito sul mercato, dopo l’eliminazione col Milan in Champions League. Arriva la firma col big, a breve verrà tutto definito

L’eliminazione in Champions League brucia e brucia ancora tanto, ma il Napoli è chiamato a scuotersi sin da subito. In campionato si ripartirà dalla difficile e ostica trasferta di Torino, dove gli azzurri andranno a fare visita alla Juventus. Una gara bella che tosta, con gli infortuni che non aiuteranno di certo le scelte di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano sarà costretto a dover fare a meno di Mario Rui e Matteo Politano, out rispettivamente 4 e 2 settimane.

In dubbio per la trasferta di Torino, però, è anche Amir Rrahmani. Il difensore ex Hellas Verona ha rimediato una lieve distorsione alla caviglia, nel corso dell’ultima gara di Champions League contro il Milan. Un intoppo che potrebbe tenerlo fuori dall’undici titolare di Juventus-Napoli, anche se nuovi sviluppi dovrebbero arrivare dall’allenamento odierno al quartier generale di Castel Volturno. Intanto, il kosovaro si prepara ad allungare il proprio accordo con gli azzurri, con lo stesso Giuntoli impegnato oggi in una giornata decisiva.

Napoli, il rinnovo di Rrahmani è dietro l’angolo: Giuntoli pronto a chiudere, arriva anche l’agente

Come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l’agente di Amir Rrahmani, Adrian Allaj, è sbarcato a Napoli. Il suo arrivo all’ombra del Vesuvio, evidentemente, è finalizzato per ultimare e formalizzare gli ultimi dettagli per il rinnovo contrattuale tra il suo assistito ed il club azzurro.

Sempre come riportato da Gianluca Di Marzio, il nuovo accordo stipulato tra Rrahmani ed il Napoli dovrebbe vedere il difensore legarsi ai partenopei sino al 30 giugno del 2028. Un’estensione contrattuale di un certo peso, visto che l’ex Hellas Verona è in scadenza nel 2024 e le sirene di mercato avrebbero potuto insidiare uno dei pupilli storici del DS Cristiano Giuntoli. Si naviga ancora a vista per l’ufficialità, ma con l’agente del calciatore in città la firma può arrivare a breve. L’accordo, dopotutto, è stato già trovato tra tutte le parti coinvolte.