Serie A, dopo i quarti in Europa una grande notizia: ci sarà il sorpasso!

La grande notizia che riguarda tutto il calcio italiano. La Serie A sorride, il tutto prenderà forma al termine della stagione.

Una tre giorni europea importante per tutta l’Italia. Ad oggi ci sono ben cinque squadre della Serie A impegnate nelle semifinali tra Champions, Europa League e Conference League. Un risultato straordinario che dà grande lustro a tutto il sistema calcio italiano, che evidentemente si ritrova a raccogliere i frutti di un lavoro fatto dai nostri club nel corso degli anni. Dopo l’eliminazione della nazionale dai Mondiali in Qatar, c’è stato un grande dibattito su quanto fosse necessaria una riforma totale per dare proprio alla nazionale, cosi come a tutto il calcio italiano, una svolta. Nonostante la vittoria dell’Europeo di appena due anni fa, c’è stato un gran parlare del calcio italiano.

Ad oggi, però, ci sono risultati sul campo che danno valore a quanto fatto dai club. L’Inter ed il Milan in Champions League, la Roma e la Juventus in Europa League, la Fiorentina in Conference League. Senza dimenticare, poi, come il Napoli sia riuscito a porsi davanti a tutti con un cammino straordinario e che, guardando le avversarie proprio in Europa, viene ancor più legittimato e valorizzato. Insomma, il campionato italiano si è tutt’altro che spento, e chi lo vincerà potrà vantarsi di averlo fatto a discapito delle protagoniste del calcio in Europa.

Italia, il ranking parla chiaro: pronto il sorpasso sulla Germania!

Tutti questi risultati, ovviamente, si fanno sentire anche sotto il punto di vista del Ranking Uefa. L’Italia, ad oggi, occupa la quarta posizione alle spalle di Inghilterra, Spagna e Germania. Il tutto, però, sta per cambiare ed anche gli equilibri in questo senso subiranno una sensibile variazione. L’Italia, infatti, è pronta a scavalcare proprio la Germania. Dopo questi risultati, ed alla fine delle competizioni europee, ci sarà il sorpasso.

Come riportato da ‘Tuttomercatoweb’, questa classifica determina anche le classificate alla Champions League 2024/25. Per il calcio italiano, insomma, una notizia che ovviamente fa ben sperare anche per il futuro. Il tutto dovrà essere valorizzato, non bisognerà sedersi sugli allori ma capire come mantenere questo trend in Europa cosi importante ed incisivo per tutto il sistema nazionale. In attesa di dare una mano anche a Roberto Mancini e la sua compagine anche in vista dei prossimi importanti impegni per l’Italia in ambito europeo e mondiale.