Serie A, i top della giornata 30: comanda la Lazio con Felipe Anderson

La Lazio in trasferta contro lo Spezia ha conquistato la quarta vittoria consecutiva, un dato che conferma l’ottimo stato di forma della squadra di Sarri.

Come nella scorsa settimana, comandano i biancocelesti nel nostro sondaggio su Youtube con Luis Alberto e Felipe Anderson.

Procede ogni settimana il sondaggio sul canale Youtube di SerieANews (vi invitiamo ad iscrivere) riguardo ai migliori di ogni turno di campionato. Ricordiamo le regole: i calciatori presenti vanno comunque a punti. Il primo ne guadagna cinque, il secondo tre, il terzo due, il quarto uno. Stavolta hanno votato 1265 persone che ringraziamo.

Luis Alberto ha trovato un’altra serata di grazia, con giocate di altissima qualità, Felipe Anderson si è procurato il rigore trasformato da Immobile e poi ha realizzato il gol del 2-0.

Dalla Lazio alla Roma, tra i portieri spicca Rui Patricio che ha parato il rigore a Pereyra e ha guidato la difesa da leader. In difesa domina Caldirola, il match-winner del Monza a San Siro contro l’Inter.

Rui Patricio è il custode della Roma che all’Olimpico conosce solo la vittoria

La connessione emotiva costruita da Mourinho tra la Roma e il suo pubblico è impressionante, i giallorossi, infatti, hanno un rendimento casalingo pazzesco. Nel 2023 la Roma in casa ha perso solo contro la Cremonese in Coppa Italia. In campionato ed Europa League ha soltanto vinto, la semifinale di El è stata costruita soprattutto in casa con le rimonte contro Salisburgo e Feyenoord.

I giallorossi sono quarti in classifica, il percorso di crescita si sta rivelando efficace anche in campionato e domenica scorsa è arrivato un successo importante contro l’Udinese. Il custode della porta è Rui Patricio che ha parato un rigore a Pereyra incassando il 66% dei voti.

Al secondo posto ci va Consigli, protagonista di una parata pazzesca sul colpo di testa di Rabiot. Ha dato il suo contributo alla vittoria del Sassuolo contro la Juventus. Prende il 23% dei voti.

Chiude il podio Ravaglia che ha tenuto a lungo a vita la Sampdoria contro il Lecce e incassa il 10% delle preferenze.

Caldirola è la bestia nera dell’Inter

All’andata fu l’autogol di Dumfries a dare il pareggio al Monza nel finale ma c’era sempre Caldirola in agguato. Il difensore cresciuto nel vivaio nerazzurro è la bestia nera dell’Inter, l’ha spedita al sesto posto con il gol-vittoria realizzato a San Siro. Un gol che premia una prova di ottimo livello, in cui combatte su ogni pallone. Ha preso il 64% delle preferenze.

Tra i difensori goleador della giornata c’è Maehle dell’Atalanta, autore dell’inserimento vincente che porta la squadra di Gasperini in vantaggio a Firenze prima del pareggio su rigore di Cabral. L’esterno danese viene premiato con il 15% delle preferenze.

Posch del Bologna sta avendo un rendimento da rivelazione del campionato, contro il Milan ha bruciato in velocità Rebic, realizzato l’assist per il gol di Sansone ed è stato decisivo a livello difensivo su Leao negli ultimi venti minuti. Va a punti anche Posch con il 13% delle preferenze.

La Cremonese probabilmente retrocederà ma la dignità che sta mettendo in mostra renderà comunque quest’annata indimenticabile per i tifosi grigiorossi. Uno dei ragazzi da seguire con attenzione è Leonardo Sernicola, autore dell’assist per il gol-vittoria di Dessers contro l’Empoli. Ha chiuso con l’8% dei voti.

Luis Alberto sciorina qualità e classe

A La Spezia Luis Alberto ha continuato il suo momento magico, sciorina qualità e classe, regala sprazzi d’altissimo livello come lo scambio con cui va vicino al gol nel primo tempo. Non sarà considerato assist ma c’è il suo tocco nell’azione che porta alla rete di Felipe Anderson.

Incassa il 48% dei voti, primeggia tra i centrocampisti davanti a Lorenzo Pellegrini (25% delle preferenze) che, dopo alcuni mesi in chiaroscuro, sta riuscendo ad incidere di più nella Roma di Mourinho. Ha fatto gol sia contro l’Udinese che contro il Feyenoord, rimuovendo dalla sua testa anche il rigore sbagliato all’andata.

Al terzo posto c’è Pobega con il 23% delle preferenze. Il centrocampista del Milan è stato tra i migliori per continuità di rendimento durante la gara di Bologna, ha segnato anche il gol del pareggio.

Chiude il quadro dei centrocampisti ancora un pezzo di Lazio con Cataldi che porterà a casa il 4% delle preferenze. Prende in mano la mediana, è l’equilibratore della squadra di Sarri e inventa un lancio meraviglioso per Immobile mettendolo davanti alla porta, a tu per tu con Dragowski.

Comanda Felipe Anderson, insegue Cabral

Un rigore procurato per sbloccare la partita e il gol del raddoppio, Felipe Anderson ha indirizzato la Lazio verso la vittoria sul campo dello Spezia. Sabato scorso ha compiuto trent’anni, venerdì ha festeggiato facendosi un bel regalo. I nostri utenti l’hanno premiato con il 42% dei voti.

Insegue Cabral al 21%, i sogni della Viola tra campionato e coppe passano per la sua crescita. È a quindici reti stagionali, sette in serie A di cui quattro realizzati nel 2023. Contro l’Atalanta è un pericolo costante, sfiora il gol in un paio d’occasioni e poi segna il rigore del pareggio.

Al terzo posto c’è Dessers con il 19% dei voti, ha segnato il gol-vittoria della Cremonese contro l’Empoli e poi ha regalato anche delle occasioni a Tsadjout con una prova di grande anima.

Chiude la graduatoria Defrel con il 18% delle preferenze, è decisivo il suo acuto contro la Juventus. Un gol che arriva dopo una prestazione di alto spessore, prima del gol ha impegnato Perin con un tiro respinto proprio dal portiere ex Genoa e si è reso protagonista anche di altre azioni pericolose.

La classifica della trentesima giornata

PORTIERI

Rui Patricio 5 punti

Consigli 3 punti

Ravaglia 2 punti

DIFENSORI

Caldirola 5 punti

Maehle 3 punti

Posch 2 punti

Sernicola 1 punto

CENTROCAMPISTI

Luis Alberto 5 punti

Lo.Pellegrini 3 punti

Pobega 2 punti

Cataldi 1 punto

ATTACCANTI

Felipe Anderson 5 punti

Cabral 3 punti

Dessers 2 punti

Defrel 1 punto

La graduatoria generale ruolo per ruolo: comanda ancora il Napoli

PORTIERI

Meret 31 punti

Vicario 28 punti

Ochoa 25 punti

Falcone 13 punti

Rui Patricio 13 punti

Montipò 12 punti

Perin 12 punti

Provedel 11 punti

Silvestri 11 punti

Maignan 10 punti

Milinkovic Savic 10 punti

Dragowski 10 punti

Szczesny 10 punti

Carnesecchi 10 punti

Di Gregorio 9 punti

Audero 8 punti

Skorupski 8 punti

Perin 7 punti

Handanovic 6 punti

Sepe 5 punti

Radu 5 punti

Musso 5 punti

Terracciano 5 punti

Consigli 5 punti

Ravaglia 4 punti

Tatarusanu 3 punti

Consigli 2 punti

Perilli 2 punti

DIFENSORI

Min-Jae Kim 28 punti

Di Lorenzo 20 punti

Baschirotto 16 punti

Udogie 12 punti

Theo Hernandez 11 punti

Rrahmani 11 punti

Mazzocchi 10 punti

Danilo 10 punti

Dimarco 9 punti

Smalling 8 punti

Carlos Augusto 8 punti

Milenkovic 7 punti

Mario Rui 6 punti

Posch 6 punti

Umtiti 5 punti

Dumfries 5 punti

Ibanez 5 punti

Juan Jesus 5 punti

De Vrij 5 punti

Bremer 5 punti

Parisi 5 punti

Scalvini 5 punti

Mancini 5 punti

Tomori 4 punti

Zappacosta 3 punti

Sernicola 3 punti

Acerbi 3 punti

Fazio 3 punti

Soppy 3 punti

Demiral 3 punti

Bijol 3 punti

Doig 3 punti

Dodò 3 punti

Becao 3 punti

Kalulu 2 punti

Romagnoli 2 punti

Spinazzola 2 punti

Colley 2 punti

Darmian 2 punti

Toloi 2 punti

Valeri 2 punti

Ola Aina 2 punti

Djidji 2 punti

Aiwa 2 punti

Zalewski 2 punti

Izzo 2 punti

Zanoli 2 punti

Soumaoro 2 punti

Nuytinck 1 punto

Colley 1 punto

Chiriches 1 punto

Ceccherini 1 punto

A. Bastoni 1 punto

Schuurs 1 punto

Pongracic 1 punto

Holm 1 punto

Bradaric 1 punto

Casale 1 punto

Reca 1 punto

S.Bastoni 1 punto

G. Donati 1 punto

Alex Sandro 1 punto

Kyriakopoulos 1 punto

Singo 1 punto

CENTROCAMPISTI

Milinkovic Savic 22 punti

Tonali 21 punti

Lobotka 18 punti

Luis Alberto 16 punti

Koopmeiners 15 punti

Kostic 15 punti

Barella 14 punti

Brahim Diaz 12 punti

Anguissa 11 punti

Rabiot 11 punti

Zielinski 10 punti

Frattesi 9 punti

Bennacer 8 punti

Mkhitaryan 8 punti

Vlasic 6 punti

Calhanoglu 6 punti

Orsolini 6 punti

Lazovic 6 punti

Elmas 5 punti

Vecino 5 punti

Samardzic 5 punti

Pereyra 5 punti

Lo. Pellegrini 4 punti

Radonjic 4 punti

Fagioli 4 punti

Miretti 3 punti

Hjulmand 3 punti

Messias 3 punti

Baldanzi 3 punti

Sensi 3 punti

Bonaventura 3 punti

Pobega 2 punti

Lovric 2 punti

Wijnaldum 2 punti

Mandragora 2 punti

Malinovskyi 2 punti

Bonaventura 2 punti

Rovella 2 punti

Ricci 2 punti

Marin 2 punti

Ferguson 2 punti

Cristante 1 punto

Djuricic 1 punto

Zaniolo 1 punto

Thorstvedt 1 punto

Candreva 1 punto

Linetty 1 punto

Locatelli 1 punto

Cataldi 1 punto

ATTACCANTI

Osimhen 55 punti

Kvaratskhelia 35 punti

Vlahovic 19 punti

Rafael Leao 15 punti

Dybala 14 punti

Lautaro Martinez 14 punti

Laurientè 11 punti

Nzola 11 punti

Lookman 10 punti

Zaccagni 10 punti

Felipe Anderson 10 punti

Dzeko 8 punti

Immobile 8 punti

Arnautovic 6 punti

Simeone 6 punti

Kean 6 punti

Nzola 5 punti

Berardi 5 punti

Abraham 4 punti

Giroud 4 punti

Beto 4 punti

Bonazzoli 3 punti

Lozano 3 punti

Hojlund 3 punti

Kean 3 punti

Cabral 3 punti

Gabbiadini 3 punti

Ciurria 2 punti

Deulofeu 2 punti

Dia 2 punti

Rebic 2 punti

Daniel Maldini 2 punti

Colombo 2 punti

Gaich 2 punti

Luka Romero 2 punti

Tsadjout 2 punti

Karamoh 2 punti

Barrow 2 punti

Di Francesco 1 punto

Boga 1 punto

Ikonè 1 punto

Pellegri 1 punto

Gabbiadini 1 punto

Verde 1 punto

Solbakken 1 punto

Defrel 1 punto