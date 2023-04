Inter-Juve, Gravina ‘grazia’ Lukaku: il belga in campo contro i bianconeri

Clamoroso colpo di scena in vista del match valido per le semifinali di coppa Italia tra l’Inter di Inzaghi e la Juve di Max Allegri.

Il match di andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter era finito nella polemica. Il caso Lukaku aveva fatto discutere tutto il mondo ed esplodere polemiche anche nel post match. Il centravanti belga era stato espulso per doppia ammonizione, dopo l’esultanza polemica e i buuh razzisti di una parte della Curva bianconera.

Il calciatore aveva ricevuto una squalifica mentre la Curva e i tifosi bianconeri erano stati ‘graziati’. Questa decisione aveva destato grosse polemiche e l’Inter, nella giornata di ieri, ha rilasciato una polemica per ribadire la vicinanza a Lukaku e sottolineare che il giocatore era l’unica reale vittima di questa vicenda. Nelle ultime ore è cambiato tutto e c’è stata una nuova ulteriore svolta.

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha ‘graziato’ il calciatore e gli ha tolto la squalifica del Giudice sportivo. Una scelta clamorosa nella storia del calcio italiano. Ecco il comunicato, apparso poco fa, sul sito della Figc: “Il presidente federale, anche su proposta del consiglio federale, può concedere la grazia se è stata scontata almeno metà della pena”. Il motivo risiede nella lotta al razzismo e il comunicato recita: “Il principio della lotta ad ogni forma di razzismo è elemento fondante del nostro ordinamento sportivo”.

Inter-Juve, attesa per Lukaku

Una dura risposta al razzismo da parte della federazione e a tutto il mondo che aveva criticato questa sentenza. Lukaku sarà in campo contro la Juventus e martedi sera, insieme ai compagni, scenderà in campo per provare a raggiungere la finale di Coppa Italia. Situazione a dir poco anomala visto che la sentenza del Giudice sportivo diceva tutt’altro, ma alla fine si è optato per quest’anomala soluzione. Inzaghi potrà contare cosi su tutti gli attaccanti per il derby d’Italia.

La squadra intanto è al lavoro per preparare al meglio la trasferta di Empoli, sfida decisiva in chiave Champions. Dopo gli ultimi risultati il club nerazzurro non può più permettersi passi falsi ed un ulteriore stop ad Empoli chiuderebbe quasi completamente il discorso Champions League.