Roma, che guaio: doppia tegola, brutte notizie per Mourinho

José Mourinho dovrà fare i conti con un doppio infortunio in casa Roma, che rende difficilmente le prossime settimane per i giallorossi.

Il passaggio in semifinale di Europa League alla Roma di José Mourinho in termini di condizione dei propri calciatori è costato davvero caro. In occasione del match di ritorno dei quarti di finale contro il Feyenoord, terminato con un roboante 4-1, si sono fermati ben due calciatori: Wijnaldum e Smalling.

Entrambi i calciatori, in seguito agli esami strumentali effettuati, hanno riportato una lesione muscolare al flessore della coscia sinistra. Hanno abbindolamento il terreno di gioco anzitempo e anche le dinamiche del recupero saranno simili. Per l’olandese sono previste circa due settimane di stop, mentre l’ex Manchester United per smaltire l’infortunio resterà fuori per tre.

Il peggior momento per perdere elementi chiave, sopratutto il difensore. Il mese di aprile, infatti, sarà chiave per la classifica di Serie A rispetto al piazzamento nelle prossime competizioni europee, soprattutto alla luce della restituzione (almeno per adesso, ndr) dei 15 punti alla Juventus. Tuttavia, entrambi i giocatori dovrebbero essere a disposizione dell’allenatore portoghese per disputare la fase finalissima del torneo continentale contro il Bayer Leverkusen, in programma il prossimo 11 e 18 maggio.

Roma, doppia tegola: Smalling e Wijnaldum out, i tempi di recupero

Se la situazione di Chris Smalling richiede un tempo superiore, il vero sfortunato sembra essere il collega Wijnaldum, che non è mai riuscito a rendersi davvero utile alla causa quest’anno. Dopo il grave infortunio alla tibia, che l’ha tenuto anche fuori dai Mondiali di Qatar 2022, è rientrato appena a febbraio e gli toccherà saltare anche una parte del finale di stagione.

Verosimilmente, infatti, José Mourinho dovrà fare a meno dei due almeno per le gare contro Atalanta, Milan, Monza e Inter in Serie A. Proprio quella contro la Dea di Gian Piero Gasperini sarà la prima delle sfide decisive per la classifica. La Roma attualmente è quarta a 56 punti, mentre gli orobici a quota 49 punti e settimi nella tavola generale. Mister Mourinho comincia i suoi calcoli e le sue strategie, ma la pazienza è l’unica a portata di mano.