Calciomercato Inter, ora cambia tutto: il rinnovo può saltare

L’Inter torna alla vittoria anche al campionato, ma arrivano importanti indicazioni anche sul mercato. I tifosi sono preoccupati.

Dopo aver conquistato il pass per le semifinali di Champions League l’Inter torna alla vittoria anche in campionato. Il club nerazzurro, dopo gli ultimi deludenti risultati in Serie A, non poteva più fallire ed ha ottenuto un successo netto e fondamentale in trasferta contro l’Empoli.

Il tecnico nerazzurro ha attuato un ampio turnover, visto la semifinale di coppa Italia di mercoledi contro la Juve, e ha lanciato dal primo minuto la coppia composta da Correa e Romelu Lukaku. L’Inter ha faticato nel primo tempo e, ancora una volta, ha faticato a trovare spazi, ma la situazione è fortunatamente cambiata nella ripresa.

I nerazzurri sono andati a segno addirittura tre volte nei secondi quarantacinque minuti e i tifosi hanno potuto esultare per il ritorno della Lu-La, la coppia composta da Lukaku e Lautaro Martinez. Il belga è andato a segno con una doppietta mentre l’argentino, subentrato nella ripresa, ha firmato il terzo gol. L’Inter torna al successo, fondamentale nella lotta Champions, ma a preoccupare è ancora una volta il calciomercato.

Inter, problemi per il rinnovo di De Vrij

Oltre alle questioni di campo la società nerazzurra deve inevitabilmente fare i conti anche con situazioni relative al calciomercato. Marotta e Ausilio devono valutare la situazione in chiave rinnovi, l’Inter ha diversi calciatori in scadenza ed il problema riguarda soprattutto la difesa. Il centrale slovacco Milan Skriniar ha già comunicato di non voler rinnovare, ed ha un accordo con il Psg, ma sono diversi i calciatori in scadenza di contratto. Handanovic, D’Ambrosio e De Vrij sono in scadenza ed è soprattutto la situazione del centrale olandese a preoccupare. Nelle ultime ore sono arrivate importanti divergenze.

Secondo quanto riporta Gazzetta.it al momento non c’è l’accordo per il rinnovo del contratto e le trattative sono più difficili del previsto. La rosea sottolinea che il calciatore avrebbe accettato una riduzione dell’attuale ingaggio, ma non transigerebbe sulla durata. De Vrij chiede almeno un rinnovo biennale mentre l’Inter non va oltre un anno di contratto. Le posizioni sono attualmente distanti e c’è preoccupazione riguardo il futuro del club.