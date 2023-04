Inter, l’ottimismo di D’Ambrosio: “Unici ad aver vinto un trofeo”

La stagione dell’Inter sta entrando seriamente nel vivo e Danilo D’Ambrosio ci tiene a mettere le cose in chiaro

L’Inter ha vinto questo pomeriggio contro l’Empoli in trasferta e si è rilanciata nella corsa al quarto posto, trovando i gol di Lukaku e Lautaro Martinez. Tra qualche giorno ci sarà la semifinale di ritorno contro la Juventus, dopo l’1-1 dell’andata, per una Coppa Italia a cui Inzaghi tiene molto. Vincere un altro trofeo è l’obiettivo dei nerazzurri ed è inevitabile che il pensiero vada a quella Champions League così a portata di mano. La doppia semifinale con il Milan dirà tanto sul futuro del tecnico nerazzurro.

Cosa succederà nelle prossime partite lo dirà il campo, ma nel frattempo Danilo D’Ambrosio si è espresso sulla stagione dell’Inter. Fortemente condizionata dalle tante sconfitte in campionato, ma secondo il difensore nerazzurro il percorso fin qui non è stato negativo, ricordando il trofeo vinto dalla sua squadra: la Supercoppa Italiana contro il Milan in Arabia Saudita, grazie ai gol di Dimarco, Dzeko e Lautaro Martinez.

Inter, D’Ambrosio: “La stagione non è negativa”

Danilo D’Ambrosio, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni della tv ufficiale nerazzurra: “Siamo gli unici in Italia ad aver vinto un trofeo fino a questo momento, non è una stagione negativa. Tendo a guardare sempre il bicchiere mezzo pieno. Siamo in semifinale di Coppa Italia e tra quindici giorni c’è una finale importantissima da giocare”. Poi prosegue: “Oggi sono dei punti importanti, serviva un segnale e lo abbiamo dato. Nella fase decisiva della stagione dobbiamo compattarci e fare di più in campionato”.

Inevitabile pensare alle difficoltà avute dall’Inter in questa stagione, soprattutto viste le undici sconfitte in Serie A che possono condizionare l’entrata nei primi quattro posti. Senza la qualificazione attraverso il campionato, servirebbe solo la vittoria della Champions League per qualificarsi nuovamente. Ed è anche per questo che Inzaghi vuole tornare a macinare risultati. Nel frattempo, l’idea è quella di portare a casa un nuovo trofeo: per farlo, dovrà battere la Juve al Meazza mercoledì per andare in finale di Coppa Italia a Roma.