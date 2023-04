Milan, con la Champions arriva l’attaccante: spunta il nome in pole, due alternative

Il Milan ha già deciso su quale attaccante puntare qualora la squadra rossonera raggiungesse il quarto posto in classifica, al termine della stagione.

Il finale di stagione della corrente edizione del campionato di Serie A deciderà anche i movimenti del prossimo calciomercato. Cosa accadrà? Il piazzamento alle varie competizioni europee diventa fondamentale sia per l’appeal che una squadra può generare sia per le risorse economiche a sua disposizione.

Dopo aver rinnovato il contratto del bomber Olivier Giroud per un’ulteriore stagione, il Milan fa i conti con le necessità che ha sul fronte dell’attacco. Da definire è innanzitutto il futuro di Rafael Leao, che è molto appetibile come profilo per qualità ed età, e bisognerà anche decidere le prospettive che ha una figura come quella di Zlatan Ibrahimovic. Gli infortuni l’hanno tenuto ai box praticamente per la maggior parte dell’anno e l’età avanza anche per lui.

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, il Milan ha già in mente il colpo in caso di piazzamento al quarto posto in classifica ma i nomi sul taccuino di Massara e Maldini sono diversi.

Milan, in caso di quarto posto c’è Balogun per l’attacco

In particolare modo, alla dirigenza rossonera piace molto Folarin Balogun dello State Reims ma di proprietà dell’Arsenal. È il principale profilo preso in considerazione, sebbene la valutazione sia piuttosto alta: si parte da una base di 35 milioni di euro. Qualora fosse complicato trovare l’accordo coi francesi, si resterebbe comunque in Ligue 1 ma si virerebbe sul belga Lois Openda del Lens oppure in Belgio si guarda Victor Boniface dell’Union Saint Gilloise.

Per ciò che concerne Folarin Balogun si tratta dello statunitense classe 2001, calcisticamente formatosi nelle giovanili dell’Arsenal, col quale ha debuttato anche nella massima divisione del campionato inglese nel 2020. In questa stagione sportiva i suoi numeri sono davvero altisonanti: parliamo di 18 reti in 30 partite. Ciò lo rende interessante agli occhi di qualsiasi formazione dalle grandi ambizioni, ma potrebbe anche richiamarlo lo stesso Arsenal, perciò i rossoneri sono attenti e pronti con alternative.