Milan, per Guardiola non è più fondamentale: piace un big del City

Il Milan è interessato a un big del Manchester City che andrà in scadenza: per Pep Guardiola, infatti, non è più fondamentale

Tra poco il Milan affronterà il Lecce a San Siro, per tornare alla vittoria in campionato dopo due pareggi consecutivi. Al momento, i rossoneri sono al sesto posto, superati dall’Inter che ha portato a casa i tre punti da Empoli. A Pioli serve una serie di vittorie consecutive per entrare con prepotenza tra i primi quattro posti, magari con qualche passo falso delle squadre che lo precedono in classifica. E Maldini e Massara iniziano a programmare anche la prossima stagione per rinforzare la rosa.

Sono diversi i giocatori che potrebbero andar via durante la prossima sessione di mercato. Al Milan serve alzare la qualità e allungare le alternative di Pioli, che si è trovato diverse volte a fare affidamento su giocatori che non hanno dato molto alla causa, spremendo i ‘titolarissimi’. Uno dei nomi che può fare al caso del club rossonero è Kyle Walker, terzino destro all’occorrenza centrale del Manchester City, che potrebbe mandar via l’estate prossima.

Milan, piace Walker del City: la situazione

Secondo quanto riferito da ‘The Telegraph’, il Milan è una delle squadre che vuole ingaggiare Walker dal Manchester City. Il difensore inglese non è più un titolare di Guardiola, che col passare delle giornate lo ha relegato in panchina. Si tratta di un classe ’90 che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024. A fine stagione potrebbe andar via, la sua idea era di ritornare allo Sheffield United, ma la situazione del club non è dei migliori e quindi si guarderà intorno per nuove opzioni.

Un’altra squadra interessata a Walker è l’Aston Villa di Unai Emery. Il difensore inglese sarebbe un ottimo profilo che porterebbe grande esperienza alla rosa del Milan e la sua duttilità tattica -oltre che alla qualità- aiuterebbe non poco Pioli nell’arco di una stagione lunga e ricca di difficoltà. La qualificazione in Champions, dal punto di vista del prestigio e a livello economico, sarebbe un’ottima carta da giocarsi da parte del club rossonero.