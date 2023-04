Napoli-Salernitana, la richiesta del Comune è ufficiale: tifosi spiazzati

La sfida tra il Napoli di Spalletti e la squadra di Paulo Sousa potrebbe subire un’importante modifica: c’è la richiesta ufficiale della commissione

Il programma del prossimo turno di Serie A potrebbe subire una modifica nelle prossime ore. Da Napoli, infatti, è arrivata una richiesta per permettere le migliori condizioni di sicurezza e ordine pubblico. In questi giorni la vicenda diventerà più chiara e si capirà quali saranno gli sviluppi in seguito all’istanza odierna.

La prossima giornata, infatti, potrebbe essere quella giusta per incoronare il Napoli di Luciano Spalletti, che con i tre punti ottenuti all’Allianz Stadium nel posticipo di ieri sera si è avvicinato ulteriormente alla conquista del terzo titolo, a distanza di 33 anni dall’ultima volta.

Napoli, c’è la richiesta da parte della commissione Infrastrutture, mobilità e Protezione Civile: “Valutare posticipo della gara con la Salernitana”

Il derby campano tra Napoli e Salernitana, in programma inizialmente per sabato pomeriggio alle 15 potrebbe subire una modifica. Questo è quanto si auspica almeno la commissione infrastrutture, mobilità e Protezione Civile del Comune di Napoli, che in queste ore ha scritto a diverse autorità per chiedere lo spostamento della partita tra gli azzurri e i granata.

Nell’email inviata tramite pec si chiede dunque l’opportunità di discutere al tavolo sulla sicurezza, con la partecipazione anche della FIGC” del posticipo della gara.

La richiesta presentata prevede lo slittamento della sfida tra i napoletani e i salernitani di meno di 24 ore. Pertanto non alle 15 di sabato come previsto fino a questo momento bensì alle 12.030 di domenica, “in concomitanza con l’incontro di calcio Inter-Lazio”, si legge nella nota.

Inoltre, ai responsabili della mobilità della città partenopea è stato richiesto pure di “prevedere il prolungamento dell’orario di servizio della Linea 1 della metropolitana”. Questo per “consentire alle centinaia di migliaia di tifosi attesi di spostarsi agevolmente con i mezzi pubblici in città, evitando in questo modo il congestionamento del traffico stradale”.

Da settimane, nella città partenopea, si organizzano le misure di sicurezza per consentire ai tifosi di vivere la festa nel miglior modo possibile senza vivere problematiche di ogni genere nel clima di grande euforia che si è creato da tempo.