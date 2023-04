“Anima del Cosenza nonostante abbiano giocatori campioni”: Juventus, Adani netto

La Juventus viene ancora duramente criticata per il suo gioco e i risultati: Daniele Adani spara a zero contro Allegri e i suoi giocatori.

Il morale è sicuramente basso, in casa Juventus. Se i 15 punti di penalizzazione in classifica sono stati, almeno momentaneamente, restituiti, in campo le cose non vanno benissimo. La recente sconfitta in casa col Napoli è stata un brutto colpo, sia a livello psicologico che, ovviamente, di risultato. E immancabilmente piovono critiche addosso a Max Allegri, il cui posto in panchina per la prossima stagione continua a essere in bilico.

Perdendo col Napoli, la Juve ha dovuto trovarsi di fronte ai festeggiamenti dei rivali per uno scudetto che non è ancora ufficiale, ma quasi. Ma ha anche fallito il sorpasso alla Lazio per il secondo posto in Serie A, dopo che i biancocelesti avevano perso a Torino. Nel mentre, i bianconeri vengono riavvicinati dal Milan, ora a -3. Una situazione che complica la corsa alle coppe europee della prossima stagione, obiettivo fondamentale del club torinese.

E tutto questo va ovviamente a sommarsi alle critiche rivolte ad Allegri dall’inizio della stagione per il suo gioco e per la svalutazione di alcuni giocatori. Su tutti Vlahovic, ritenuto un po’ il simbolo in negativo della gestione del tecnico livornese. Tra i maggiori critici del tecnico ex Cagliari e Milan c’è da sempre Daniele Adani, che non ha fatto mancare il suo ennesimo attacco all’allenatore della Juventus.

Adani contro Allegri: “Juve come il Cosenza”

Parlando in diretta su Twitch alla Bobo Tv, il commentatore sportivo ed ex calciatore è tornato a criticare la Juventus. “Calcisticamente ha perso stile, risultati. – spiega Adani – Non ha quella fame e quell’esigenza di ottenere la vittoria a tutti i costi. Fatico a trovare ragazzi che non sentono la causa”. Una critica che diventa poi ancora più dura verso l’ambiente bianconero, e verso gli stessi giocatori, accusati di non avere l’atteggiamento adatto a una big.

“A me sembra che dentro hanno l’anima del Cosenza, il problema è che sono campioni d’Europa, giocatori che giocano finali di coppa del mondo” ha aggiunto Adani. L’opinionista ha spiegato che il paragone non è dispregiativo nei confronti del Cosenza, ma mette in evidenza come lo spirito della Juve di oggi sia quello di chi lotta per non retrocedere. D’altronde, va ricordato, Adani non è mai stato in buoni rapporti con Allegri, a partire da un duro scontro in tv a Sky nel 2019.