Vlahovic in crisi alla Juve, ma c’è la sentenza: “Non è colpa di…”

Vlahovic sempre molto criticato per il rendimento alla Juventus. Ma è solo colpa del gioco di Allegri, o c’è qualcosa di più?

Il caso Vlahovic continua a tenere banco in casa juventina. L’attaccante serbo, grande colpo del gennaio 2022 (pagato 81,6 milioni di euro alla Fiorentina), finora non sta rendendo come ci si attendeva. Da lui e dal suo futuro sembrano inoltre dipendere molte mosse della Juve dei prossimi mesi, specialmente nel caso in cui non dovesse arrivare la qualificazione in Champions.

La punta bianconera ha realizzato solo 11 gol in 31 partite complessive, non proprio una media che ci si attenderebbe da una delle più talentuose punte in Europa. La Juve ha deciso di puntare molto di lui, ma c’è chi non esclude che adesso Vlahovic sia entrato nel novero dei cedibili. La prossima estate, il serbo potrebbe anche lasciare Torino, portando un bell’introito economico, compensando così l’eventuale mancato approdo in Champions League.

Se succederà davvero è difficile a dirsi, ma il solo fatto che se ne parli dimostra che qualcosa non va, nel suo rapporto con la squadra. Sfiduciato e poco incisivo, il centravanti ex Fiorentina è al centro delle critiche. Una situazione che spinge la Juventus a dover trovare una soluzione efficace il prima possibile: ma quale? Un esperto ha provato a dare la sua opinione a riguardo.

Il problema di Vlahovic: ecco cosa deve fare il serbo

“Tutta colpa di Allegri quindi? No, non tutta” sentenzia Guido Vaciago, nel suo editoriale odierno su ‘Tuttosport’. Il direttore del quotidiano torinese risponde a una domanda che molti tifosi si sono posti, ovvero se il rendimento di Vlahovic sia penalizzato dal gioco della Juventus. Massimiliano Allegri è stato spesso criticato per la sua mancanza di gioco offensivo, ma secondo Vaciago i problemi dell’attaccante serbo non derivano tutti da lì.

“Il talento non può essere messo in discussione. Piuttosto si deve pesare il suo spessore” continua il giornalista. Ovvero: Vlahovic è davvero un giocatore in grado di dominare l’attacco di un top club come quello bianconero? I suoi numeri alla Fiorentina erano ottimi, ma alla Juventus il livello è cresciuto. “Un giocatore del talento e, soprattutto, dell’età di Vlahovic non può non adattarsi alla contingenza tattica nella quale si trova” dice ancora Vaciago. Insomma, secondo il direttore di ‘Tuttosport’ anche l’attaccante non starebbe facendo il massimo per integrarsi nella Juventus.