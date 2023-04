De Siervo in Brasile: “Pronti a lanciare la Radio TV della Serie A”

La Serie A continua a lavorare affinchè ci sia quel percorso di crescita fondamentale per il futuro di questo sport.

Negli ultimi anni il mondo dello sport italiano ha lavorato costantemente per affiancarsi alle principali potenze mondiali. Questa situazione riguarda anche il mondo del calcio con la Serie A rimasta indietro rispetto a potenze come Premier League o Liga. Questa situazione riguarda in primis i diritti tv con le nostre società al lavoro per migliorare.

I risultati in campo danno sicuramente ragione ai nostri uomini e quest’anno l’Italia ha addirittura 5 squadre in semifinale nelle tre principali competizioni europee. Questo è fondamentale per la crescita anche economica del nostro sport, ma, oltre a questo, è importantissimo il ruolo della Lega calcio. L’ad della Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo ha tenuto a San Paulo in Brasile una nuova tappa del Roadshow della Serie A.

Durante questo evento ci sono stati importanti broadcaster ed una platea molto attenta. De Siervo ha affermato di quanto sia in sviluppo l’interesse del mercato internazionale per il calcio italiano e ha rassicurato i presenti. Le parole del dirigente sono senza dubbio molto importanti.

Serie A, De Siervo annuncia la nuova radio

De Siervo ha spiegato: “Dopo aver lanciato l’IBC di Lissone e dopo aver creato nuovi contenti, siamo pronti a lanciare la nuova Radio Tv della Lega Serie A”. Il dirigente ha continuato: “Ci tengo a sottolineare di come questo nostro intervento in Brasile sia fondamentale per un nuovo passaggio della nostra strategia di sviluppo estero e della volontà della Lega di interagire con gli altri paesi del mondo”.

Il ruolo della tecnologia viaggia di pari passo con tutto ciò e De Siervo è consapevole di quanto questa sia importante per aiutare la crescita del nostro campionato nel mondo: “La Serie A è sempre in prima linea da questo punto di vista, siamo stati i primi nel metaverso, nel SAOT e nel virtual coach. Tutto questo è un segnale che stiamo andando nella giusta direzione, questa è una nuova era che ci porterà a guadagnare sempre più terreno verso il futuro e verso il globale”.