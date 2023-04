Juventus, dentro Scamacca e via Vlahovic: lo scenario sorprendente

La Juventus potrebbe accogliere Gianluca Scamacca durante la prossima sessione di mercato, cedendo Dusan Vlahovic: lo scenario

Dusan Vlahovic sta vivendo un pessimo periodo di forma, che dura però da troppo tempo. Il centravanti serbo si è infortunato oggi, come annunciato da Allegri in conferenza stampa, e non prenderà parte alla semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. L’obiettivo è quello di arrivare in finale, avendo a disposizione la possibilità di vincere un trofeo e probabilmente l’altra finalista sarà la Fiorentina. A prescindere da come finirà la stagione, però, sono attesi dei cambiamenti in casa Juve.

Vlahovic sembra destinato ad andar via. Il poco feeling con Allegri convincerebbe il giocatore a lasciare Torino dopo appena un anno e mezzo. Sono una ventina le partite giocate dal serbo da quando è rientrato dai problemi fisici di gennaio con appena quattro gol segnati tra campionato ed Europa League. Numeri troppo poveri per un attaccante di grandissima qualità, che nel suo futuro potrebbe avere la Premier League.

Jvuentus su Scamacca: via Vlahovic?

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus si è fatta avanti per riportare Gianluca Scamacca in Serie A. Pagato 40 milioni di euro dal West Ham la scorsa estate, la sua esperienza è stata condizionata da alcuni infortuni. Non è ancora chiaro quanto gli Hammers chiederanno per la sua cessione e su di lui ci sono anche Inter e Milan. Per puntare su Scamacca, però, la Juve dovrebbe cedere Vlahovic. Uno scenario che sarebbe sorprendente visto che il serbo l’anno scorso è stato pagato oltre 80 milioni.

Su Vlahovic ci sono diversi club di Premier, che devono necessariamente comprare un centravanti. Dal Manchester United al Chelsea e soprattutto l’Arsenal, che ha avuto dei problemi nelle ultime settimane e potrebbe vedersi scippare il titolo anche causa un gran cammino del Manchester City. A Scamacca farebbe piacere il ritorno in Serie A, anche nell’ottica della Nazionale italiana. L’ex Sassuolo è il principale candidato per essere il centravanti del presente e del futuro di Mancini. E chissà, forse anche di Allegri-