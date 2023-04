Juventus, l’addio è scontato: ma Mbappé dice no

La Juventus è pronta a lasciarlo andare, ma la situazione per il calciatore si potrebbe rivelare molto complessa.

La sconfitta contro il Napoli certifica un periodo che, almeno in Serie A, non è molto positivo per la Juventus. I bianconeri sono al momento alla terza sconfitta consecutiva. Spiragli di luce arrivano dall’Europa League e dalla Coppa Italia, ma c’è sempre la spada di Damocle delle possibili penalizzazioni.

La vicenda plusvalenze infatti, nonostante la momentanea restituzione dei punti di penalizzazione, è tutt’altro che chiusa. Altri problemi potrebbero arrivare dalla questione stipendi. In più c’è la UEFA che potrebbe provvedere ad una squalifica che, per il prossimo anno, escluda i bianconeri dalle competizioni europee, indipendentemente dal fatto che possano o meno qualificarsi tramite campionato o coppe.

Tutto questo rende il mercato bianconero molto incerto. La qualificazione o meno alla prossima Champions League è una fonte importante di introiti che possono essere reinvestiti sul mercato. C’è poi anche una questione tecnica con alcuni giocatori che non hanno reso secondo aspettative e che quindi potrebbero essere sostituiti. Tra i pochi sicuri del loro destino c’è Paredes che quasi certamente tornerà al PSG. Ma lì potrebbe trovare una situazione non piacevole.

Juventus, Paredes torna al PSG: ma c’è il ‘veto’ di Mbappé

Dopo una sola stagione in bianconero Paredes quasi certamente farà ritorno in Francia al PSG. Il centrocampista argentino non ha convinto, venendo impiegato spesso a partita in corso. C’è però un problema che riguarda il club proprietario del suo contratto, il PSG, nel quale potrebbe trovare una situazione nello spogliatoio non certo ottimale.

Stando a quanto riporta l’Equipe nello spogliatoio del PSG ci sarebbe un gruppo che non gradirebbe il ritorno dell’argentino. A capeggiare il gruppo ci sarebbe Kylian Mbappé tra i principali non sostenitori di Paredes. Probabile quindi che il ritorno in Francia sia solo momentaneo, con Paredes che potrebbe presto fare di nuovo le valigie verso altra destinazione.