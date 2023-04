PSG-Messi, è caos sul rinnovo: la ‘Pulce’ vuole l’aumento di stipendio

La stagione di Leo Messi con la maglia del PSG ha vissuto costanti e davvero importanti alti e bassi. Ora occhio al futuro.

Dal giorno del suo approdo in Ligue1 tutti tra i tifosi del PSG si attendevano una svolta epocale. Eppure Lionel Messi non c’è riuscito, il calciatore argentino ha vinto ovunque, al Barcellona, in Nazionale, ma non è riuscito a conquistare la Champions con la maglia del PSG. Anzi le cose sono andate peggio del previsto.

Il calciatore ha brillato a suon di gol e assist, ma nè lui e nè Mbappe non sono riusciti a trascinare la squadra e il club parigino è stato eliminato addirittura agli Ottavi di finale della Champions League. I tifosi non hanno apprezzato e lo stesso Messi è stato ‘incredibilmente’ oggetto di pesanti fischi. Il contratto di Leo scade a giugno e forse, anche questi fischi, incideranno sul suo futuro.

Nelle ultime settimane si è discusso molto riguardo il futuro del sette volte Pallone d’Oro e sono tanto i rumors riguardo la sua decisione. C’è chi parla di un suo ritorno al Barcellona e chi invece di un suo approdo in mete fuori dal calcio che conta come il Qatar o gli Stati Uniti. Non è da escludere però una sua permanenza presso la società di Al Khelaifi, ma proprio riguardo questa possibilità, sono nati rumors clamorosi.

Psg, Messi chiede l’aumento di stipendio

Nonostante l’età che avanza Lionel Messi continua ad essere uno dei calciatori più pagati al mondo. Allo stesso tempo va detto che i suoi risultati incidono ed anche quest’anno ha dimostrato di avere grandi numeri. Oltre all’exploit in Nazionale con la vittoria del Mondiale Leo ha collezionato 36 presenze e 20 reti, oltre ad un grande numero di assist. Secondo quanto riporta Le Parisien Leo Messi avrebbe chiesto l’aumento di stipendio rispetto al suo già altissimo corrispettivo. La ‘Pulce’ percepisce 40 milioni di euro (bonus compresi) fino a giugno, ma avrebbe chiesto l’aumento.

Una richiesta ‘assurda’ persino per il Psg che invece vorrebbe abbassare il monte ingaggi, soprattutto per i ‘tenori’ come Messi e Neymar e per poter rispettare il fair play Finanziario. Della serie anche ‘i ricchi piangono’ e il futuro del calciatore resta in bilico.