Juventus, Repice a sorpresa: “Critiche incomprensibili per Allegri”

La Juventus continua a non convincere, e Allegri è sempre più sul banco degli imputati. Dalla sua parte si schiera però il giornalista Repice.

Fuori dalla corsa scudetto, sconfitta in casa dal Napoli, fallito l’approdo al secondo posto: la Juventus non sta vivendo certo un momento ideale. Oltre a questi problemi recenti, però, dall’inizio della stagione la squadra bianconera si trascina problemi legati al gioco poco soddisfacente e alle prestazioni deludenti. Della squadra nel suo insieme, ma anche di alcuni noti giocatori. Sono in tanti, alla fine, a pensare che la responsabilità maggiore sia di Allegri.

La Juve è la squadra col monte ingaggi più alto della Serie A, e questo secondo diversi opinionisti basta a certificare la necessità di risultati e prestazioni migliori. Anche perché il valore economico della squadra non riguarda solo la rosa, ma anche l’allenatore. Allegri è infatti il tecnico più pagato del campionato italiano, alla pari di José Mourinho, e questo sembra sufficiente per pretendere da lui e dalla sua squadra qualcosa di più.

Non stupisce quindi che siano in tanti ad aspettarsi un suo addio a fine stagione. Anche se lo stesso allenatore livornese sembra convinto che resterà sulla panchina bianconera anche nella prossima stagione. Il suo contratto, a ben vedere, dura ancora per altre due stagioni, e il costo di un esonero sarebbe abbastanza pesante per le casse juventine. C’è però anche chi ritiene che le critiche sul suo operato siano decisamente esagerate, come Francesco Repice.

Repice assolve Allegri e la sua Juventus: ecco i motivi

Il noto commentatore radiofonico della Rai è intervenuto quest’oggi in diretta a ‘TvPlay.it’, anticipando la sfida di questa sera in Coppa Italia tra Juventus e Inter. Una sfida tra due tecnici nell’occhio del ciclone da diverso tempo, che però secondo Repice meriterebbero maggiore considerazione. Dalla parte del tecnico bianconero ci sarebbero innanzitutto i risultati, specialmente quelli in questa seconda parte di stagione.

“Allegri è uscito dalla Champions, ma è in semifinale di Coppa Italia ed è tra le prime quattro, senza dimenticare la semifinale di Europa League” dice Repice. Il giornalista ha messo in evidenza come il livornese si sia ritrovato nella non semplice situazione di dover ricostruire una Juve a fine ciclo. E, nel corso di questo suo lavoro, ha avuto anche fuori a lungo pedine fondamentali come Pogba, Chiesa e Di Maria. “Con tutto quello che è successo, i risultati li ha raggiunti” ha concluso Repice.