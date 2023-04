Adani contro Allegri: “Le scusa dei falliti dove sono? Le riserve della Juve valgono…”

Duro attacco dell’ex calciatore nei confronti del tecnico bianconero: “Perchè continuare?”

La stagione della Juventus è piena di alti e bassi.

Il terzo posto in campionato è deludente, frutto probabilmente più delle varie debacle delle altre squadre che di un vero e proprio merito dei bianconeri.

La riattribuzione dei quindici punti di penalizzazione regalano alla Juventus un terzo posto che fino a pochi giorni fa era un settimo, fuori da ogni posto europeo per la prossima stagione.

Le tre sconfitte consecutive sono un po’ il simbolo di questa stagione della Juventus. Poco gioco, poche idee, tanti infortuni e tanti giocatori fortissimi che non stanno rendendo come ci si aspettava.

Ci sono soltanto due aspetti, di questa stagione bianconera, che la rendono meno amara. Il primo è l’utilizzo di molti giovani da parte di Massimiliano Allegri. Fagioli, Moretti, Iling, Soulè, per esempio, sono tutti giocatori provenienti dalla Juventus Next Gen che potrebbero far parte del futuro della squadra.

Il secondo aspetto è l’Europa. Seppur fuori dal girone di Champions League, la conquista della semifinale di Europa League è un ottimo traguardo per la Juventus, che dovrà affrontare il Sivilla nell’ultimo step prima della finale.

Juve, Lele Adani non si risparmia: duro attacco ai bianconeri

La stagione della Juventus sta deludendo le aspettative dei tifosi, ma anche di molti addetti ai lavori, che evidentemente si aspettavano di più.

Uno di questi è Lele Adani, non di certo il rimo a criticare l’operato di Massimiliano Allegri.

L’e calciatore, in occasione del consuetò appuntamento in live su Twitch con la BoboTv, ha commentato la partita tra Juventus e Napoli, criticando aspramente i bianconeri.

“Con questa formazione potrebbe giocare la semifinale di Champions League senza problemi. Al posto di Inter e Milan se la giocherebbe per andare in panchina. E stiamo parlando della panchina eh, non dei titolari. Sono anche finiti gli infortunati eh! Dove sono le scuse dei falliti adesso? Fallimento e falliti camminano di pari passo. Allora la mia domanda è: per quale motivo si continua con un allenatore del genere, oltre lo stipendio?”, ha commentato Adani.