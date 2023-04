Al Nassr, il presidente contro Ronaldo: “Truffato due volte…”

Cristiano Ronaldo all’Al Nassr sta vivendo un brutto periodo dopo l’uscita dalle varie coppe: e arriva la bordata del presidente

L’Al Nassr ha scelto di ingaggiare Cristiano Ronaldo dopo il licenziamento dal Manchester United. L’ingaggio garantito al portoghese è di 200 milioni di euro a stagione: una cifra spropositata, che in Arabia Saudita possono tranquillamente permettersi. Qualche giorno fa è arrivata l’eliminazione anche dalla King Cup e il rischio di concludere l’annata con zero titoli è molto alto. CR7 si è infuriato dopo l’uscita dalla coppa nazionale per mano dell’Al Wehda, club in zona retrocessione che quasi tutta la ripresa ha giocato in dieci uomini.

La rabbia per la sconfitta ha portato Ronaldo a inveire contro lo staff tecnico di Dinko Jelicic e verso l’arbitro. E tra l’altro, il campione portoghese non ha nemmeno salutato i tifosi. L’ingaggio di CR7 fin qui non ha dato i suoi frutti e, nonostante in Arabia Saudita ci sia la possibilità di garantire stipendi altissimi, è arrivata una dichiarazione del presidente dell’Al Nassr che farà molto discutere.

Al Nassr, il presidente contro l’acquisto di Ronaldo

Musalli Al-Muammar, presidente dell’Al Nassr, ha parlato ai microfoni di ArabiaNews50: “In vita mia sono stato truffato due volte. Quando ho comprato tre kebab e me ne hanno dati due e quando ho ingaggiato Ronaldo”. Una dichiarazione che, se effettivamente confermata, sarebbe clamorosa. Il presidente dell’Al Nassr si sarebbe già pentito dell’ingaggio di Cristiano Ronaldo. Non solo per l’impatto tecnico sempre meno incisivo, ma anche per l’atteggiamento nervoso e poco educato nei confronti di compagni di squadra, staff e tifosi.

E probabilmente Ronaldo si sarà indispettito per questa dichiarazione di Al-Muammar, ‘costretto’ a pagare uno stipendio fino al 30 giugno 2025 da 200 milioni a stagione, come reso noto in precedenza. In 14 presenze tra campionato e coppe, CR7 ha segnato 11 gol, tutti nella Saudi Pro League. E domani è in programma una partita importante contro l’Al-Read per riprendere la corsa interrotta nelle ultime due partite, con un solo gol segnato. La sensazione, però, è che il portoghese non riesca più a essere incisivo in nessuna squadra.