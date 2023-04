“Allegri è in grado?”: Juve, frecciata durissima all’allenatore

Allegri è sempre più a rischio: la Juventus dovrà fare serie riflessioni sul suo futuro. Questo è quello che chiarisce oggi ‘Tuttosport’.

Un altro obiettivo sfumato per la Juventus 2022/2023. La sconfitta di ieri sera segna l’addio alle speranze di vincere la Coppa Italia: è il terzo trofeo mancato dai bianconeri in stagione, dopo la Champions League e lo scudetto. Un risultato che non fa che peggiorare la stabilità della panchina di Massimiliano Allegri, da tempo al centro delle critiche dei tifosi e degli opinionisti. La riconferma del tecnico livornese a fine stagione è sempre più in discussione.

Gli rimane solo l’Europa League, dove la Juve è arrivata alla semifinale contro il Siviglia, ma non è detto che anche portare a casa la coppa possa bastare a salvarlo. Per i bianconeri si tratterebbe del primo trofeo dalla Coppa Italia del 2021, ma anche della prima coppa internazionale dall’Intertoto del 2000. Quindi, un suo impatto storico lo avrebbe senza dubbio. Ma la sensazione generale è che sia arrivato il momento di un nuovo progetto, soprattutto a livello tattico.

Allegri è infatti sotto accusa da mesi per il gioco poco convincente della sua squadra e anche per aver fallito a valorizzare alcuni elementi chiave della rosa. Da Vlahovic a Chiesa e Locatelli, il rendimento di diversi giocatori importanti è sotto osservazione, ed è proprio l’allenatore il più incolpato. Anche perché i numero contano anche a livello economico: la Juventus è la squadra con il più alto monte ingaggi della Serie A e con l’allenatore più pagato del campionato.

Juventus, il futuro di Allegri è già segnato? Parla Vaciago

Il direttore di ‘Tuttosport’ Guido Vaciago scrive oggi sul quotidiano torinese parole molto realiste verso il tecnico della juve. “Allegri non ha tutte le colpe, ma non può sfuggire alle sue responsabilità” dice il giornalista, criticando la prestazione svogliata dei bianconeri contro l’Inter. “Lo straordinario lavoro di Massimiliano Allegri nella gestione psico-emotiva della squadra non può nascondere in eterno i clamorosi limiti della sua Juventus” continua Vaciago.

Il futuro del tecnico bianconero è appeso a un filo, e anche il direttore di ‘Tuttosport’ riconosce che la Juve potrebbe dover guardare altrove. “La Juventus deve rinascere nella prossima stagione. – scrive – La domanda che si devono fare i nuovi dirigenti è: Allegri è in grado di farlo?”. Attorno a questo punto verteranno, dopo la fine della stagione, le discussione dei vertici societati.