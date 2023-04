Allegri out, esplode l’ira dei tifosi della Juve: i tre possibili sostituti

Allegri out: è questo il messaggio lanciato dai tifosi della Juventus dopo la sconfitta bianconera nella sfida di Coppa Italia contro l’Inter

Quale sarà il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Dopo il ko in Coppa Italia contro l’Inter, i tifosi della Juventus hanno invaso di social network con un chiaro messaggio: “Allegri out”. Basta con Allegri e spazio a una nuova guida tecnica: è questo l’appello generale dei tifosi bianconero dopo la prestazione incolore della Juve nel match di ritorno di Coppa Italia.

La sensazione è che Allegri, ora come ora, resti saldamente alla guida della Juventus in vista della prossima stagione. Altri due anni di contratto da 9 milioni di euro a stagione, bonus compresi. A queste cifre, di fatto, sarà complicato riuscire a raggiungere un accordo per l’addio in estate, anche se i bianconeri potrebbe sondare alcune pista in caso di prossimo divorzio. Il futuro di Allegri potrebbe decidersi nelle prossime settimane, soprattutto dopo l’esito dell’avventura in Premier League e la conquista o meno del 4° posto in classifica.

Chi potrebbe sostituire il tecnico toscano sulla panchina della Juve? Occhi puntati su Zidane, il quale potrebbe valutare concretamente l’idea di abbracciare una nuova avventura dopo il periodo di stop. L’ex tecnico del Real Madrid, per il momento, rest auna della opzioni più accreditate per il futuro della panchina bianconera. Più defilato il nome di De Zerbi, così come quello di Antonio Conte.

Allegri out, i tifosi bianconeri scaricano il tecnico

Ritornando al nome di Conte, l’ex tecnico del Tottenham, aprirebbe molto volentieri al ritorno in Italia, soprattutto sponda Juventus. I bianconeri dovranno capire attentamente quale saranno le decisioni della Procura sul caso plusvalenze e sulla questione stipendi. In caso di clamorosa esclusione dalle coppe europee, difficilmente Zidane e Conte potrebbe rappresentare due scelte sostenibili.

Occhio anche al nome di Gattuso, accostato ai bianconeri prima dell’affare Pirlo, poi mai concretizzatosi. Sono attese novità nel corso dei prossimi mesi. Allegri potrebbe salvare la sua panchina in caso di conquista del 4° posto o vittoria dell’Europa League.