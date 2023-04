Dimarco, l’ex all. Tramezzani: “È il miglior terzino sinistro in Italia! Aveva tutto già al Sion…”

Dimarco, l’ex allenatore Paolo Tramezzani commenta il momento del suo terzino nerazzurro: le sue parole ai microfoni di SerieANews.com

La rete di ieri, a suggellare un percorso che lo sta portando ad essere uno dei migliori terzini sinistri del nostro campionato. Federico Dimarco continua a scalare posizioni, dopo essere diventato un punto fermo dell’Inter targata Simone Inzaghi. Ai nostri microfoni, Paolo Tramezzani commenta l’exploit di un calciatore che ha allenato nella sua esperienza svizzera al Sion.

Mister, l’Inter ha aspettato a lungo un come Dimarco e ora finalmente lo sta vedendo…

“Ormai è da un po’ che l’Inter lo stia vedendo e aspettando, riconoscendogli anche un ruolo importante nel proprio undici. Tutto è arrivato con i tempi giusti. Federico è partito dal basso, ha fatto la gavetta ed ha accumulato diverse esperienze. È arrivato in nerazzurro nel momento in cui era pronto per prendersi il posto da titolare. E oggi lo fa con delle prestazioni dominante. Come rendimento, è uno dei più affidabili di Simone Inzaghi. Sta acquisendo sempre più fiducia, sa fare le due fasi in maniera assoluta. Oggi è il miglior terzino sinistro in Italia, il più forte del nostro campionato. Ed è un bene per l’Inter ed è un bene per la nostra Nazionale”.

“Dimarco aveva tutto già al Sion”: Paolo Tramezzani a SerieANews.com

Quando lo segue in televisione, dov’è che vede Dimarco maggiormente migliorato, rispetto ai tempi con lei al Sion?

“Ti dico la verità, aveva tutto già al Sion. La vera forza e bravura di Federico è stata quella di migliorare nonostante partisse da una base già molto alta. Sotto il punto di vista tecnico è sempre stato forte, ma lui non si è mai accontentato e ora è arrivato ad un livello che appartiene a pochi. Sono stati bravi anche gli allenatori che lo hanno aiutato nella sua crescita. Oggi Dimarco è il prototipo del giocatore moderno, sa fare tanti ruoli“.

Ex prospetto di una Primavera importante, tanta gavetta, qualche momento buio, poi l’exploit con l’Inter: la storia di Dimarco può essere di ispirazione per tanti giovani italiani?

“Assolutamente sì, è tutto vero quello che dici. La storia di Federico deve essere di esempio per tanti calciatori giovani, non solo che vengono fuori dall’Inter. Per tanti si prospettava un grande futuro e poi è accaduto l’opposto. Qualcuno si è perso, qualcun altro è rimasto sotto le aspettative. Federico ha avuto una storia complessa, ha fatto tanta gavetta prima di diventare quello che è oggi. È un ottimo esempio per tutti i nostri ragazzi”.

Ci salutiamo con una battuta: quando la rivedremo su una panchina, qui in Italia?

“Non lo so (ride ndr)… Ormai ho preso una strada che mi ha portato ad allenare lontano dal nostro Paese. È probabile che continuerò all’estero”.