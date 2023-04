Futuro Inter, rivoluzione PIF? La rivelazione in diretta

In diretta ai microfoni di ‘TvPlay_CM.IT’ è arrivata la rivelazione dell’imprenditore italoamericano: il futuro dell’Inter può risolversi in pochi mesi

Campionato da un lato, coppe dall’altro. Dopo aver già vinto la Supercoppa Italiana nel derby con il Milan, l’Inter si presenta al finale di stagione con grosse aspettative per il finale del percorso in Champions League e in Coppa Italia. In quest’ultima ha appena staccato il pass per la finale e aspetta di conoscere il nome della rivale. Il campionato però presenta le maggiori inquietudini per via di un piazzamento tra le prime quattro tutt’altro che certo.

Durante l’arco della stagione, tuttavia, sono proseguite le voci che hanno coinvolto la società nerazzurra, come avviene ormai da un paio di anni. Ai microfoni di ‘TvPlay_CM.it’ è intervenuto l’imprenditore italo americano Andrea Zanon. “Non voglio speculare basandomi su ciò che dice la stampa ma cerco di interpretare le situazioni finanziarie globali e quali possano essere gli interessi di fondi americani”, ha esordito prima di pronunciarsi su diversi temi.

Inter, Zanon: “Anche Pif ha espresso il suo interesse. Si muoverà qualcosa in autunno e Amazon comprerà una squadra”

“Il fondo del Bahrein ha espresso un interesse e non è la prima volta che questo si registra nei confronti di una squadra di calcio. Come riportato dal Sole 24 Ore non è chiara però la posizione di Investcorp. I paesi del Golfo hanno liquidità enormi, che derivano dal settore petrolio e gas mentre il resto del mondo soffre l’inflazione, gli arabi ne beneficiano. Possono quindi speculare e fare investimenti, in Spagna ad esempio o anche in Italia. I nerazzurri sono attrattivi perché inefficienti e la gestione cinese non ha saputo guadagnare dal brand. La Spagna fattura molto di più nel calcio rispetto all’Italia. L’Inter fattura la metà rispetto a Barcellona, PSG e City, questi sono gap sfruttabili e che gli investitori arabi guardano. In diversi si stanno interessando a questa situazione, anche Pif. Pure sulla sponda atlantica, tanti fondi stanno guardando con interesse all’Italia, con gli stadi e i diritti televisivi non gestiti ancora al meglio. Anche Radrizzani ha espresso un interesse ma resta tutto legato al Leeds perché se dovesse retrocedere allora bloccherebbe un po’ tutto”.

Poi su Zhang: “I cinesi non ne escono in perdita. Farà molto bene per i prossimi due mesi, così da aumentare la valutazione, per quanto la singola vittoria della Champions League non cambierebbe più di tanto gli scenari. L’asset è interessante sia per arabi sia per americani ma non credo che ci sarà una definizione delle cose a breve. Sull’Inter potrebbe esserci un’accelerata in autunno”, ha continuato Andrea Zenon, fondatore di Empower Capital e di Confidente. Infine, una previsione: “Credo che prima o poi Amazon acquisterà un club. Nei mesi scorsi se n’è parlato e una delegazione era a Napoli. Prima di acquistare una squadra, gli americani guardano tutto, aeroporti, infrastrutture, ecc”.