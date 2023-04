Lazio, arriva la firma! Che regalo per Sarri, è tutto confermato

Grandi notizia per Maurizio Sarri. La Lazio ha trovato l’intesa, si va verso la firma sul contratto.

Il sogno Champions in casa Lazio si fa sempre più concreto. Una stagione importate giocata dalla squadra di Maurizio Sarri che è riuscita ad imporsi in maniera importante, arrivando così ad attestarsi al secondo posto in classifica appena dietro il Napoli. Certo, mancano ancora diverse partite e ci sono tanti punti a disposizione. In quella zona di classifica, tra l’altro, il traffico si è fatto importante. Ci sono le due milanesi che da dietro proveranno a spingere fino alla fine, oltre chiaramente alla Roma e la Juventus, con quest’ultima che ha riavuto (momentaneamente) anche i 15 punti di penalizzazione.

La Lazio, però, è chiamata a proseguire il suo percorso. Maurizio Sarri non vuole cali di tensione. L’ultima sconfitta col Torino, ad esempio, è un episodio che l’allenatore spera di non dover fronteggiare. Dopo le quattro vittorie di fila, infatti, anche l’ambiente biancoceleste si aspettava di proseguire il trend positivo nel corso di questa fase della stagione. Anche l’assenza di coppe, in questo senso, dovrebbe incidere in maniera importante soprattutto sotto il punto di vista fisico.

Lazio, che regalo per Sarri: novità sul futuro di Pedro

Col pensiero, poi, si guarda anche al futuro. Igli Tare sta già lavorando per la prossima stagione. Certo, molto dipenderà dall’epilogo della stagione. Con la Champions League, e la conferma di Sarri in panchina, si proverà ad allestire una squadra in grado di regalare grandi soddisfazioni ai tifosi. In queste ore è arrivata una notizia importante che riguarda uno dei giocatori già presenti nell’organico biancoceleste.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, la Lazio avrebbe già trovato l’accordo per il rinnovo di Pedro. Il giocatore spagnolo ha fatto la sua parte nel corso della stagione, rendendosi sempre utile alla causa. Ecco perchè la sua conferma sarà un tassello importante all’interno dello scacchiere di Sarri. Non è ancora stato trovato l’accordo in via definitiva, ma l’intesa c’è e di fatto ci si avvia verso la firma sul contratto che, lo ricordiamo, è in scadenza proprio questa estate. Il progetto della Lazio, insomma, prosegue a partire anche da quelli che sono gli elementi della rosa che hanno dato un grande supporto all’interno della stagione ancora in corso. Poi il mercato, ma quella è un’altra storia.