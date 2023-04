Napoli-Salernitana, ecco quando si giocherà: a breve sarà ufficiale

Napoli-Salernitana, ecco quando si giocherà la gara della prossima giornata di Serie A. A breve sarà tutto ufficiale, ecco svelato in anteprima

Ancora cinque punti e il Napoli potrà laurearsi campione di Italia con oltre un mese di anticipo. La matematica certezza dello Scudetto, dopotutto, può arrivare già nel prossimo weekend. Grazie anche ai risultati dell’ultimo turno, con lo stop della Lazio contro il Torino. Un nuovo stop dei biancocelesti o un semplice pareggio contro l’Inter, unito ad una vittoria degli azzurri contro la Salernitana, andrebbe già a scrivere la parola fine sul campionato italiano.

Uno scenario dunque ben delineato, con la città di Napoli che si prepara a fare festa. La gara contro i granata è fissata a sabato, ma le amministrazioni locali avevano chiesto il rinvio alla domenica, in contemporanea o dopo la gara con la Lazio. Il tutto per regalare ai tifosi l’emozione della vittoria al triplice fischio e rendere più facile l’organizzazione del colossale piano di sicurezza che il Comune di Napoli sta dispiegando per la festa Scudetto. Rinvio che a breve sarà ufficiale, visto che si va verso una nuova data per la gara tra la formazione di Luciano Spalletti e quella di Paulo Sousa.

Napoli-Salernitana, okay al rinvio: ecco quando si giocherà, a breve sarà ufficiale

Come svelato in anteprima dall’edizione online de ‘Il Corriere dello Sport’, Napoli-Salernitana si disputerà in data 30 aprile. Quindi la gara si giocherà alla domenica. A quale orario? Questo non è ancora dato sapere.

L’ufficialità del rinvio sarà comunicata intorno alle ore 19.00, quando il Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, andrà a spiegare tutto in conferenza stampa. Proprio quest’ultimo aveva sollecitato gli organi competenti a vagliare un rinvio della gara tra Napoli e Salernitana, ottenendo dunque ora anche il via libera del CASMS.

Ora sono due le ipotesi sul possibile orario che verrà comunicato dalla Prefettura di Napoli. Le ore 15.00 o addirittura le ore 17.00. In questi due slot, Napoli e Salernitana andranno a sfidarsi per il match del prossimo turno di campionato. Non appena verrà emanato il provvedimento dalla suddetta Prefettura, la Lega Serie A riceverà le indicazioni necessarie e procederà a modificare il calendario della 32^ giornata.