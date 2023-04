Fantacalcio, ancora out il big: lo ha annunciato il tecnico

La Serie A ha ripreso nel pomeriggio di oggi con la sua 32^ giornata: sta perciò per volgere al termine ma un giocatore è ancora out al Fantacalcio.

I fantallenatori stanno seguendo con apprensione o con rassegnazione, a seconda delle posizioni nelle proprie leghe, queste ultime giornate che restano da disputare. Un big tra gli altri resta però ancora tra gli indisponibili. Si tratta di Marko Arnautovic. Ne ha parlato in conferenza Thiago Motta.

Bologna, l’annuncio di Thiago Motta su Arnautovic: l’attaccante è ancora out per il Fantacalcio

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa in vista di Bologna-Juventus al Dall’Ara. Così ha esordito il tecnico rossoblù: “Non è mai facile, anche all’estero chi lotta per vincere il campionato fatica a giocare contro chi si difende molto basso. La Juventus ha una rosa importante ma nel loro gioco spesso stanno dietro e cercano di creare spazi per quando hanno la possibilità di attaccare. Noi dovremo essere svegli e attenti“.

E poi le parole appunto anche su Marko Arnautovic che è ancora out per il Fantacalcio: “Marko ora sta bene dal punto di vista medico, ma deve riprendere condizione. Non sarà perciò neanche in panchina contro la Juve. Ora seguirà una preparazione fisica ad hoc per recuperarla al meglio”. I fantallenatori non attendono altro se non la ripresa di questo attaccante che è mancato parecchio questa stagione.