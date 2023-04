Inter, Zhang ha deciso: stabilito il premio per la finale di Champions

Il presidente dell’Inter ha stabilito un grosso premio in caso di finale di Champions League. Ecco quanto guadagnerebbero i nerazzurri.

Testa al campionato, con una qualificazione alla prossima Champions League, ma anche testa a questa edizione della Champions League. Il mood in casa Inter e chiaro, soprattutto dopo la finale di Coppa Italia conquistata contro la Juventus. La possibilità di centrare due trofei fa gola alla proprietà e al tecnico Simone Inzaghi.

Zhang fa sul serio. La sfida tra Inter e Milan in Champions League è diventata una partita molto importante per il presidente dell’Inter, Steven Zhang. Infatti, egli ha promesso un premio di cinquantamila euro a testa tra giocatori e staff tecnico qualora la squadra dovesse uscire trionfante dalla doppia sfida contro i rivali rossoneri.

Questo premio è un segno della grande importanza che il presidente sta dando alla finale di Istanbul. L’Inter infatti ripone molte speranza, nonché molta fiducia nella possibilità di riuscire a centrare la finale dalla massima competizione continentale per club. Una finale che significherebbe moltissimo, soprattutto in una stagione dove le prestazioni in campionato sono state invece altalenanti.

Inter, Zhang vuole la finale: potrebbe essere tra i presidenti più vincenti della storia del club

In ballo per l’Inter non c’è solo il prestigio che inevitabilmente comporterebbe l’accesso alla finale. Di estrema importanza ci sarebbe anche il fatto che ciò avverrebbe ai danni dei cugini del Milan. Questione di prestigio cittadino dentro Milano, ma anche una piccola vendetta nei confronti della squadra che ha scucito dal petto lo Scudetto ai nerazzurri lo scorso anno.

C’è poi un questione personale per Zhang. Qualora arrivasse un’altra finale dopo quella di Coppa Italia sarebbe la sesta per l’Inter sotto la sua gestione, la seconda europea dopo quella di Europa League. Oltre al fatto che ci sarebbe la possibilità di diventare il terzo presidente più vincente della storia del club nerazzurro.