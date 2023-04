Inter, non solo Skriniar: rebus totale in difesa. Futuro in bilico

Situazione complicata in casa Inter. I nerazzurri devono risolvere la questione difesa in vista della prossima stagione.

L’Inter affronterà domani la Lazio in un match importantissimo. Perdere significherebbe raggiungere quota 11 sconfitte in campionato, abbandonando il sogno di un posto in Champions League. Vincere significherebbe continuare a sognare un posto nella massima competizione europea in vista della prossima stagione consegnando lo scudetto al Napoli.

I nerazzurri sono reduci da due vittorie molto importanti e convincenti, contro l’Empoli e contro la Juventus, che ne è valsa il passaggio alla finale di Coppa Italia.

La stagione, per il momento, è ancora leggermente deludente. Ma può ancora migliorare. Solo la Champions League sana gli animi degli interisti, attualmente. La clamorosa qualificazione alla semifinale, nella quale affronterà i cugini rossoneri, mette una bella pezza alla debacle del campionato. Deludente il sesto posto in classifica e l’incubo di scivolare ancora più in basso. E’ il doppio volto dell’Inter, che in Italia è inciampata diverse volte mentre in Europa ha viaggiato a vele spiegate.

La situazione fuori dal campo è altrettanto complessa. Oltre ai problemi societari, con Zhang inseguito dai creditori, i nerazzurri devono pensare anche alla prossima stagione. Primo obiettivo la difesa.

Inter, il futuro del difensore è incerto

Se da un lato uno parte, dall’altro uno resta. Parliamo di Skriniar e Acerbi. Milan Skriniar sarà del Psg al termine della stagione. La sua parentesi nerazzurra si concluderà dopo sei anni, con lo slovacco classe 1995 che approderà alla corte di Neymar Mbappe e Messi.

Dall’altro lato, Francesco Acerbi, arrivato in prestito dalla Lazio, ha il futuro incerto.

Come riportato da Tuttosport, la dirigenza dell’Inter vuole continuare a puntare su di lui ma dovrà fare i conti con Claudio Lotito. Difficile che il presidente biancoceleste faccia sconti, anche se non c’è nessun riscatto fissato. Secondo Tuttosport la permanenza di Acerbi all’Inter dipenderà dalla qualificazione in Champions League. Se i nerazzurri dovessero fallirla, allora il difensore potrebbe pensare di andare via.

C’è anche la questione Simone Inzaghi. L’Inter vorrebbe tenere Acerbi anche in caso di addio del tecnico. Il suo legame con Acerbi, però, potrebbe influenzare il futuro del difensore per portarlo con sé nella nuova eventuale avventura.