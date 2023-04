L’Atalanta vince e accende la domenica di Serie A: all’Inter resta un solo risultato

Vittoria importante dell’Atalanta contro il Torino. Un assist vero e proprio al Napoli di Luciano Spalletti…

L’Atalanta fa un favore al Napoli. In che modo? La vittoria conquistata dalla Dea stasera contro il Torino raccoglie in sé tutta una serie di elementi che andranno poi ad accendere in maniera importante la domenica di Serie A. Bisogna, però, andare con ordine e capire in che modo questa partita va a condizionare quella che domani potrebbe essere una giornata storia per la squadra di Spalletti.

Il Napoli è ad un passo dalla festa scudetto. Domani il match contro la Salernitana potrebbe essere decisivo per il matematico raggiungimento del tricolore. Serve, però, un passaggio cruciale prima del match in programma allo Stadio Diego Armando Maradona alle ore 15: la Lazio non dovrà battere l’Inter a San Siro. La condizione necessaria per il Napoli è che la squadra di Sarri non faccia tre punti a Milano, soltanto cosi una vittoria nel derby con la Salernitana acquisirebbe quel senso che tutti i tifosi azzurri si aspettano: la vittoria dello Scudetto.

L’Atalanta non si ferma, ed è un favore per il Napoli…

Dunque, all’Inter il compiuto di fermare la seconda in classifica, compito ovviamente non semplice. Ma come si colloca in tutto questo ragionamento la vittoria dell’Atalanta? Ad oggi la Dea ha scavalcato proprio la squadra di Simone Inzaghi in classifica, portandosi al sesto posto in classifica, l’ultimo valido per un piazzamento Champions. Quest’ultimo aspetto sarà di fondamentale importanza per gli equilibri domani in campo allo Stadio Meazza.

L’Inter, di fatto, non può sbagliare. Perdere domani contro la Lazio significherebbe complicare la stagione in maniera importante, al netto di quelle che sono le partite rimanenti e l’importanza di avere da giocare una semifinale di Champions League contro il Milan.

Poco importa, però, tutto questo: all’Inter domani serve una vittoria, serve dare un segnale a tutto l’ambiente che guarda con grande apprensione a quanto sta accadendo in casa nerazzurra. Perdere domani vorrebbe dire restare momentaneamente non soltanto fuori dalle prime quattro della classe, ma addirittura fuori dalla zona Europa. Insomma, all’Inter resta un solo risultato: la vittoria, col Napoli direttamente interessato.

Una concatenazione di eventi che potrebbe portare alla grande feste in quel Napoli. E’ tutto pronto in città per festeggiare, mentre a Milano c’è la consapevolezza che non si potrà lasciare nulla al caso. Certo, Maurizio Sarri non andrà a San Siro per una passeggiata di piacere. La lotta per i primi quattro posti si fa sempre più viva, e a Napoli lo Scudetto non è più un sogno…