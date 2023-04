Lazio, Sarri non ci sta: arriva la frecciata ai suoi in diretta

Maurizio Sarri non ci sta. L’allenatore della Lazio ha commentato nel post partita il match perso contro l’Inter.

La Lazio si tiene il secondo posto pur uscendo da San Siro senza punti. Una sconfitta, quella maturata contro l’Inter, che pone grande attenzione in casa biancoceleste. Il secondo posto, cosi come il piazzamento Champions in generale, andrà sudato. Il traffico in quella zona di classifica è evidente e c’è la necessità di ricompattassi subito per evitare di dare manforte alle inseguitrici.

Due sconfitte consecutive per la squadra di Maurizio Sarri. Quella contro il Torino nelle scorsa settimane ed oggi quella contro l’Inter. Una partita che, tra l’altro, la Lazio aveva portato su un binario positivo. Il gol di Felipe Anderson nel primo tempo aveva lanciato i capitolini, mandando in tilt tutti i tifosi presenti a San Siro. Poi il ribaltone, nella seconda parte della ripresa, firmato con la doppietta di Lautaro Martinez ed il gol di Gosens. Una vittoria quella nerazzurra che ha dato anche un assist al Napoli per la vittoria dello Scudetto, visto che soltanto in questo caso gli azzurri avrebbero potuto festeggiare il titolo.

Lazio, Sarri bacchetta i suoi: le parole nel post partita

Maurizio Sarri sa che adesso il gioco si fa duro. La Juventus è dietro soltanto di due punti rispetto ai capitolini con una partita in meno. Alla Vecchia Signora il compito di vincere e superare i biancocelesti, con il match in programma stasera contro il Bologna. L’allenatore della Lazio ha parlato nel post partita, commentando il match contro l’Inter e bacchettando anche i suoi giocatori.

“Nel momento clou della partita siamo diventati arrendevoli, abbiamo perso palloni in maniera morbida e non mi è piaciuta quella fase della partita”, ha detto l’allenatore ai microfoni di ‘Sky Sport’. “Fino al 65′ abbiamo concesso solo tiri da fuori, poi negli ultimi 20 minuti la sensazione è che fossimo calati sotto tutti i punti di vista”, le parole di Sarri.

“Ho avuto la sensazione che l’Inter avesse un’altra cilindrata rispetto a noi”, ha ancora detto Sarri, bacchettando in maniera netta i suoi giocatori. “Il percorso per la Champions è ancora lungo e i nerazzurri sono in piena corsa”, ha anche avvertito Sarri. “Parlo di cilindrata mentale e fisica, siamo quelli che corrono di più ma poi facciamo i conti con le caratteristiche degli altri”, la chiosa dell’allenatore.