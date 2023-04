L’Inter di Inzaghi non molla: ribaltone con la Lazio, un favore al Napoli

Una partita totalmente ribaltata nel secondo tempo. L’Inter di Inzaghi esulta e fa un favore al Napoli di Spalletti.

L’Inter è viva, e lo ha dimostrato nella partita di oggi. La squadra di Simone Inzaghi è riuscita a battere una Lazio che si è presentata a San Siro con la consapevolezza di essere una compagine in grado di mettere tutti ancora in diffcoltà. Insomma, il secondo posto non è un caso per la squadra di Maurizio Sarri non è assolutamente un caso. Anzi, i biancocelesti sono stati in grado di attestarsi in quella posizione di classifica per diverse settimane, mostrando solidità e grande mentalità.

Merito, ovviamente, del lavoro dell’allenatore in questi mesi ma anche la forza di quei giocatori che hanno saputo dare tutto, senza risparmiarsi, con quella capacità di mettere ijn campo i dettami del proprio allenatore, gli stessi che si sono visti proprio in quel di Napoli. Certo, Sarri lo ha detto più di una volta, questa Lazio non è come quel Napoli, ma i tifosi capitolini hanno comunque la speranza di poter arrivare secondo dietro proprio la squadra di Spalletti che oggi proverà a stracciare il campionato.

Inter, Inzaghi ribalta e rilancia i suoi: battuta la Lazio

Insomma, questa Lazio non ha demeritato contro l’Inter. Di fatto i biancocelesti si sono anche portati in vantaggio grazie alla rete di Felipe Anderson, gol arrivato dopo quello annullato a Mkhitaryan sempre nel primo tempo. Inter che poi ha provato a ridestarsi, trovare quella compattezza necessaria ma soprattutto richiesta dagli stessi tifosi nerazzurri.

Cosi è stato, soprattutto nel secondo tempo. Come al solito la squadra di Inzaghi ha costruito tanto, non riuscendo però nella prima parte della ripresa a trovare la rete del passeggio. Poi Lautaro Martinez, entrato in campo nel secondo tempo, ha preso in mano la situazione riuscendo a trovare la via del gol.

Un 1-1 che ha di fatto acceso San Siro che hai cosi spinto la squadra nerazzurra. Poi il grande assist di Lukaku, la rete di Gosens che poi si è fatto male, ed infine la doppietta di Lautaro che ha chiuso i giochi. Si è esultano a Milano ma anche a Napoli, visto che la vittoria dell’Inter potrebbe consegnare lo Scudetto nelle mani degli azzurri. Per la Lazio, invece, la consapevolezza che ci sarà anfora da sudare per garantirsi un posto nella prossima Champions League.