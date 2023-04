Milan, l’obiettivo rischia di sfumare: è tutto vero, Maldini beffato

Il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini incassa una notizia negativa nella programmazione del mercato estivo: il ‘Sun’ gela i rossoneri

A poche settimane dalla fine del campionato cominciano a tornare con prepotenza le indiscrezioni di mercato in vista della prossima stagione. Società già indaffarate a programmare i piani futuri. Tra queste anche il Milan. I rossoneri stanno per cedere lo scettro di campione d’Italia al Napoli mentre sono ancora in corsa per realizzare il sogno Champions.

La formazione milanista pensa quindi a come rinforzare l’organico a disposizione di Stefano Pioli per essere ancora più competitiva nel prossimo futuro. Ai rossoneri in queste settimane è stato accostato un terzino destro di caratura internazionale. A questo riguardo, intanto, dall’Inghilterra sono giunte novità nella giornata di oggi.

Calciomercato Milan, il ‘Sun’ gela i rossoneri: “Walker non vuole lasciare il Manchester City”

Al Milan è stato accostato con una certa insistenza il terzino destro del Manchester City e della nazionale inglese Kyle Walker. Il laterale ha un contratto con i ‘Citizens’ fino a giugno 2024. Non è un titolare fisso nei piani tattici di Pep Guardiola ma il tecnico spagnolo è consapevole della sua continuità di rendimento.

D’altronde, il 32enne di Sheffield (compirà 33 anni tra meno di un mese, il prossimo 28 maggio) ha una statura internazionale non indifferente: 75 partite con la maglia dell’Inghilterra e numerose partecipazioni nelle coppe europee pure nelle squadre di club.

Intorno al futuro del giocatore si è molto parlato in queste settimane e il suo nome, come detto, è stato avvicinato al Milan tuttavia, nella giornata di oggi, il ‘Sun’ ha scritto che la volontà di Walker è quella di rimanere ancora nel Manchester City. Il terzino inglese infatti non sembrerebbe essere intenzionato a cambiare club. Sulle tracce del giocatore c’è anche l’Aston Villa di Unai Emery. Una notizia non certamente positiva per Paolo Maldini, che se così fosse sarà costretto a muoversi scrutando altri orizzonti per consegnare una nuova freccia a Stefano Pioli.