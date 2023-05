Milan, che fine fa Leao? Novità importanti sulla multa

Rafael Leao è in piena negoziazione per il rinnovo col Milan, ma c’è da risolvere il nodo multa con lo Sporting Lisbona: le novità.

Il caso più intricato il Milan sta cercando di risolverlo in queste settimane, onda evitare l’arrivo del calciomercato con eccessivi punti di domanda. Si tratta di Rafael Leao, il portoghese giunto in rossonero nell’estate del 2019 per circa 30 milioni di euro e divenuto il pilastro dell’attacco del Milan. Nonché uno dei giocatori fondamentali per la vittoria dello scudetto durante la scorsa stagione.

Le parti sono a lavoro ormai da settimane per trovare l’accordo utile al rinnovo, che sia il calciatore che il club anelano. Tuttavia non è così semplice mettere nero su bianco. La proposta avanzata dal attraverso Maldini e Massara è di 7 milioni di euro netti all’anno come ingaggio. Più 3 milioni di euro di bonus alla firma.

Il nuovo accordo sarebbe avvantaggiato dal Decreto Crescita, che consentirebbe di risparmiare sulle tasse. In tal modo l’ingaggio di Rafael Leao peserebbe soltanto 10,5 milioni di euro annui al club meneghino. Dopo aver analizzato la proposta con Leao e il suo entourage è giunto un sì verbale, che può diventare anche formale se si chiarisce l’ultima spinosa questione.

Milan, Rafael Leao è un caso spinoso: le ultime fra Sporting Lisbona e Lille

Il tema che tiene in ansia Rafael Leao e fa vacillare il Milan è relativo alla nota multa da 22 milioni di euro, compresi gli interessi e la mora, che il calciatore deve allo Sporting Lisbona. Una sanzione confermata anche dalla DRC, come ricordato da ‘Record’, ovvero l’organismo predisposto dalla FIFA per giudicare il contenzione che intercorre da oltre due stagioni fra il calciatore e i portoghesi, circa le modalità di conclusione del loro accordo professionale.

Il Milan attende ancora che il TAS si pronunci nuovamente sulla questione, siccome aveva coinvolto anche il Lille come corresponsabile del pagamento oltre al calciatore. Secondo le ultime notizie che arrivano da ‘La Gazzetta dello Sport’, i francesi avrebbero dato disponibilità a versare la cifra nelle casse dello Sporting Lisbona, mantenendo rispetto al Milan comunque un incasso del 15-20% sulla futura rivendita di Rafael Leao.

Se ciò accadesse, l’attaccante potrebbe finalmente firmare il rinnovo pluriennale con i rossoneri mentre si attende di capire se lo Sporting si accontenterà o proseguirà con un ulteriore ricorso, che pare intenda presentare tanto alla FIFA quanti ai tribunali internazionali per ottenere una cifra superiore rispetto ai milioni già concordati, ovvero circa 45 milioni di euro, valer a dire il totale della clausola rescissoria presente nel contratto di Leao in Portogallo. Le parti sono a lavoro costante e, solo dopo un chiarimento definitivo, si potranno intendere effettivamente le possibilità di rinnovo.