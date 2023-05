“Non ho dubbi”: Inter-Milan, il pronostico di Sabatini che fa discutere

Inter e Milan si sfideranno nella semifinale di Champions League e arriva il pronostico del ds Walter Sabatini

C’è tanta attesa per capire chi tra Inter e Milan approderà in finale di Champions League. La semifinale mette di fronte due squadre italiane proprio com’è successo nel 2003, quando i rossoneri avanzarono grazie alla regola dei gol in trasferta. Una regola che non esiste più e quindi stavolta bisogna vincere. Entrambe nelle ultime partite hanno conquistato dei risultati positivi, soprattutto i nerazzurri che vengono dalla vittoria in Coppa Italia con la Juventus e dal 3-1 casalingo con la Lazio.

Chi vincerà, in finale partirà inevitabilmente sfavorito visto che l’altra sfida sarà tra Real Madrid e Manchester City. Ma in una partita secca può succedere di tutto e soprattutto in una finale di Champions League. Ancelotti vuole il bis dopo la scorsa stagione, mentre Pep Guardiola vuole portare il Triplete ai Cityzens. Ma il direttore sportivo Walter Sabatini è sicuro di come finirà la competizione: a portarla a casa sarà una squadra italiana.

Inter-Milan, il pronostico di Sabatini

Walter Sabatini, direttore sportivo, ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “Chi sarà eliminato pagherà un insopportabile dazio, per questo sarà una tragedia. Però è il bello del calcio. Una delle due vincerà la Champions League, la Serie A è uno dei campionati più competitivi e ha i migliori allenatori e questa vittoria sarà un riscatto. Non ho dubbi”. Insomma, resta da capire chi tra Inter e Milan passerà il turno e sfiderà la vincente di Real-City, anche se il direttore sportivo ha già fatto sapere che una delle due sarà campione d’Europa.

Uno scenario entusiasmante per entrambe le tifoserie, che per anni non hanno avuto squadre all’altezza. Adesso, con punti di forza differenti, sono all’apice della loro forza con uno scudetto vinto a testa negli ultimi due anni e la possibilità di salire sul tetto d’Europa. La prima sfida è in programma mercoledì 10 maggio con il Milan ‘in casa’, mentre il ritorno è previsto il 16 maggio. Entrambe le partite saranno alle 21:00.