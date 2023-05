Roma, arrivano gli sceicchi? Spunta un incontro, tifosi spiazzati

La dirigenza giallorossa ha le idee chiare, previsto un incontro con un gruppo saudita: ecco i dettagli.

Il futuro della Roma è incerto. Se in campo la squadra sta portando avanti una stagione abbastanza soddisfacente, fuori dal campo la situazione è complessa.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma su un incontro che la società giallorossa sosterrà con un gruppo saudita che vorrebbe acquistare la società.

Secondo il quotidiano l’incontro è fissato per dopodomani, mentre la Roma sarà impegnata nella partita con il Monza, in una località segreta. Non si sa se sarà un incontro soltanto esplorativo, fatto sta che l’interesse dei sauditi è serio.

Nelle scorse settimane era arrivata un’offerta, poi rifiutata, di 120 milioni per Mourinho, con la proposta di allenate un club della capitale saudita.

Due intermediari della Roma hanno preso atto dell’interesse dei sauditi a Riad, e dovrebbero incontrarsi con i sauditi e Raffaello Follieri, che svolgerà un importante ruolo all’interno dell’operazione.

L’affarista pugliese aveva già provato ad acquistare Palermo, Foggia e Catania prima di essere coinvolto in una truffa milionaria che l’ha costretto in carcere per 4 anni e mezzo.

Intrigo Roma, chi è Raffaello Follieri: l’imprenditore coinvolto nell’operazione

Raffaello Follieri, classe 1978, è un imprenditore pugliese affermatosi negli Stati Uniti. La sua carriera fu sconvolta da un’inchiesta per una truffa dal valore di circa 2 milioni di dollari. Follieri convinse grandi imprenditori americani ad investire grosse some di denaro in operazioni inconsistenti, millantando amicizie nella Santa Sede. Patteggiata la pena trascorse quattro anni e mezzo in carcere e pagò 3,6 milioni di dollari di risarcimento.

Tornato in Italia si è rimesso in piedi investendo nel settore dei metalli rari e delle energie rinnovabili. Forbes lo ha definito “Il re dei metalli rari”, di cui deteneva l’8% della produzione mondiale.

Aveva già provato ad acquistare il Palermo, il Catania ed il Foggia senza mai riuscirci a causa delle sue vicende giudiziarie.

Ora sembra essere tornato all’attacco, e punta alla Capitale.

I Friedkin valutano la società giallorossa circa 1 miliardo di euro. attenzione alle prossime settimane, decisive per la Roma sia in campo che fuori.