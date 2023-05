🔥 “Avviati i contatti!”: Milan, Maldini lavora ad un colpo a sorpresa

Paolo Maldini ha avviato i contatti per l’attaccante: un colpo che potrebbe fare al caso del Milan di Pioli.Â

Il Milan si prepara ad un finale di stagione molto importante. La squadra rossonera ha bisogno di trovare continuità , e questa sul campo avrà contezza soltanto se la squadra di Pioli porterà a casa i punti necessari per conquistare un piazzamento Champions. Quest’ultimo, infatti, rappresenta l’obiettivo primario per tutto l’ambiente, importante sotto il punto di vista sportivo ma anche economico. Il futuro passa anche da questo, l’importanza di partecipare alla prossima Champions non è sottovalutata in casa Milan.

Certo, poi c’è la semifinale da giocare contro l’Inter. Quest’ultimo impegno, di fatto, è altrettanto importante per una città che sogna la finale di Istanbul, sogna di poter vivere l’emozione di finire sul tetto d’Europa. Due impegni importanti, due strade sulle quali Stefano Pioli proverà a viaggiare a velocità supersonica.

C’è, poi, un futuro parallelo da costruire legato ovviamente a diverse situazioni interne da gestire ed eventualmente risolvere. Il caso Leao fa da apripista in questo denso, visto che l’attaccante portoghese non ha ancora definito il suo futuro. Ibrahimovic, Rebic ma anche Brahim, insomma l’attacco rossonero è in una situazione molto fluida e tutta da definire.

Milan, Maldini proverà il colpo in Ligue 1: avviati i contatti

Proprio per questo Paolo Maldini proverà ad anticipare i tempi per quanto riguarda il calciomercato. In attesa di capire quello che sarà il destino di molti giocatori rossoneri, il dirigente sta già sondando il terreno per alcuni elementi che farebbero al caso del Milan. Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, la dirigenza rossonera avrebbe messo nel mirino Elye Wahi: l’attaccante del Montpellier è stato protagonista indiscusso nel corso di questa stagione.

Ben 13 gol messi a sego nel corso del campionato, contornati da 5 assist. Numeri importanti che hanno ovviamente attirato l’attenzione di diversi club, tra cui proprio il Milan: ci sono, poi, anche Eintracht Francoforte e Monaco, squadra che vedrebbero in Wahi un elemento importante per arricchire la propria rosa.

Recentemente, però, lo stesso giocatore ha lasciato intendere che non farà passi più lunghi della gamba. La Ligue 1 resta il suo habitat naturale, almeno in questa fase della sua carriera: il classe 2003, insomma, potrebbe anche decidere di non muoversi da Montpellier. Il Milan, cosi come gli altri club interessati al giocatore, dovranno aspettare l’arrivo dell’estate.