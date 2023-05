Roma, Mourinho cerca soluzioni: nuovo ruolo per il giallorosso

Il tecnico della Roma studia le contromosse per fronteggiare la piena emergenza che ha colpito la sua squadra nella fase più delicata della stagione

Prosegue il delicato momento della Roma. La formazione di José Mourinho ha sfiorato la vittoria contro il Milan. Un successo avrebbe permesso ai giallorossi di compiere un importante colpo in ottica qualificazione Champions League. Nella sfida dell’Olimpico, che ha riservato le maggiori emozioni nel finale, tuttavia, i rossoneri di Stefano Pioli hanno risposto con Saelemaekers al gol firmato da Abraham. Entrambe le marcature sono state siglate a tempo praticamente scaduto.

Per la Roma si è trattata della seconda partita consecutiva senza vittorie in Serie A, nel momento più importante della stagione. Dopo la sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta, per la formazione dello Special One è comunque giunto un risultato importante contro un’avversaria attrezzata. Per Mou però c’è un problema molto più grande a poche ore dalla gara con il Monza.

Roma, Mourinho continua a perdere pezzi: in difesa è emergenza: due soluzioni di scorta per garantire un reparto a tre

Nel match con il Milan di sabato scorso, pure Kumbulla è andato ko. Il difensore albanese si è infortunato gravemente: lesione al crociato anteriore del ginocchio destro. Continua a piovere sul bagnato per i giallorossi nel reparto difensivo, che aveva già perso Smalling e Llorente, per i quali bisogna ancora attendere un paio di settimane prima del rientro.

Per Mourinho, pertanto, si presenta un’emergenza complicata da risolvere. L’allenatore portoghese ha manifestato la sua volontà di non abbandonare la difesa a tre pure in questa stagione. Malgrado ciò, lo Special One si ritrova adesso a disposizione con solo due centrali naturali a disposizione: Mancini e Ibanez.

Con il Monza, dunque, la presenza di una difesa a tre passa attraverso l’adattamento di altre pedine. Come ricordato da ‘Tuttomercatoweb’, le opzioni possibili per Mourinho sono essenzialmente due: l’arretramento di uno tra Celik e Cristante. La soluzione più verosimile sembra comunque la seconda, con il calciatore di San Vito al Tagliamento che in varie circostanze è stato utilizzato in quella posizione nel recente passato. Potrebbe toccare a lui piazzarsi tra Mancini e Ibanez, i due superstiti di una difesa convalescente.